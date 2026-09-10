Cayó en Chubut un prófugo buscado por abuso sexual infantil

En Comodoro Rivadavia, personal de la División Búsqueda de Personas y Capturas de la Policía del Chubut detuvo a un hombre de 41 años que era buscado por la Justicia desde diciembre de 2025. Sobre él pesaba un pedido de captura y declaración de rebeldía vigente.

El procedimiento se concretó durante la tarde del 9 de septiembre, cuando los efectivos lograron localizarlo en la vía pública, en inmediaciones del barrio Km. 5, y procedieron a efectivizar su detención.

La investigación se inició a partir de un requerimiento del Ministerio Público Fiscal, que solicitó la intervención de la División para establecer el paradero del requerido, concretar su captura y ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

El operativo contó con la colaboración de personal de la Comisaría Distrito General Mosconi. Tras su detención, el hombre quedó alojado en esa dependencia a disposición de la autoridad judicial interviniente, a la espera de la audiencia de control de detención.

La medida está vinculada a una investigación judicial por un presunto delito de índole sexual en perjuicio de una menor de edad. La causa continúa bajo intervención del Ministerio Público Fiscal.

Desde la Policía señalaron que el trabajo de la División Búsqueda de Personas y Capturas está destinado a localizar personas requeridas por la Justicia y hacer efectivas las medidas judiciales vigentes.

Por tratarse de una causa judicial en trámite y con el objetivo de preservar los derechos de las personas involucradas, no se difundieron datos que permitan identificar al detenido.

AMD