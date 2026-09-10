Día Mundial de la Prevención del Suicidio: así fue la jornada de concientización en Chubut

Con una amplia convocatoria, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, realizó en diferentes hospitales, centros de salud y plazas de toda la provincia una jornada de concientización en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicido, que se conmemora este jueves 10 de septiembre.

Las propuestas fueron coordinadas por la Dirección de Salud Mental y Adicciones, dependiente de la cartera sanitaria chubutense, y se apuntó a concientizar y sensibilizar sobre la temática, de las que además formaron parte diferentes instituciones y organizaciones no gubernamentales.

Se trató de espacios informativos, de asesoramiento y acompañamiento, en los que se distribuyó material de folletería sobre prevención del suicidio, y otros presentes, alusivos al Día Mundial.

De esa forma, los equipos de Salud Mental difundieron información sobre el funcionamiento de cada uno de ellos en hospitales y centros de salud, días y horarios de atención y guardias, en una jornada en la que se promovió la escucha y el acompañamiento, además de la importancia de derribar estigmas y facilitar el acceso a la ayuda.

Diferentes establecimientos de salud vistieron de amarillo y naranja los distintos espacios y servicios, elaboraron carteleras y diversas banderas, teniendo en cuenta que las iniciativas en algunas localidades se desarrollaron de manera coordinada con las mesas intersectoriales y diversas instituciones.

AMD