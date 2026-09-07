-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 07 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 provinciales Régimen Penal Juvenil
07 de Septiembre de 2026
provinciales |
Por Redacción Red43

Chubut registró uno de los primeros casos bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil

Un adolescente de 14 años fue detenido por un robo agravado y este lunes debió comparecer ante la Justicia. El caso ocurrió durante el fin de semana, a pocas horas de la entrada en vigencia de la nueva normativa.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Chubut registró uno de los primeros procedimientos vinculados al nuevo Régimen Penal Juvenil, luego de que un adolescente de 14 años fuera detenido en Comodoro Rivadavia por su presunta participación en un robo agravado por el uso de un arma blanca.

 

El procedimiento se produjo durante el fin de semana, poco después de que comenzara a regir el nuevo esquema a nivel nacional. El adolescente quedó a disposición de la Justicia y este lunes se realizó una audiencia para analizar su situación.

 

Según se informó, el joven habría participado de un hecho delictivo en el que se utilizó un arma blanca para concretar el robo. Este martes está prevista una nueva audiencia de apertura de la investigación.

 

 

 

 

 

El cambio que comenzó a regir el sábado

 

 

El nuevo Régimen Penal Juvenil entró en vigencia en todo el país el sábado 5 de septiembre y modificó las reglas aplicables a adolescentes acusados de determinados delitos.

 

Uno de los principales cambios es la reducción de la edad de imputabilidad, que pasó de 16 a 14 años. De esta manera, quienes tengan 14 años y sean acusados de delitos alcanzados por la normativa pueden quedar sometidos a un proceso penal juvenil.

 

El régimen contempla además distintas medidas y sanciones de acuerdo con la edad del adolescente y las características del delito, con un enfoque orientado a la educación, la resocialización y la reintegración social.

 

 

Uno de los primeros casos

 

 

La particularidad del procedimiento ocurrido en Comodoro Rivadavia está vinculada al momento en que se produjo: fue uno de los primeros casos registrados en la provincia desde la entrada en vigencia del nuevo régimen.

 

La Justicia deberá definir ahora las medidas correspondientes y avanzar con la investigación del hecho. La próxima audiencia permitirá conocer mayores detalles sobre la acusación y la situación procesal del adolescente.

 

 

AMD

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Leandro (Lucho) Torres QEPD
2
 Esquel tendrá la barra de chocolate más larga de Chubut
3
 Aterrizaje en primera persona: el video de Antonio Laje en la pista de Esquel
4
 Un fuerte incendio destruyó una vivienda y un taller mecánico
5
 Rompió todo en la casa y ahora no puede acercarse
1
 Chubut: un nene de 9 años cayó de un quinto piso y falleció
2
 Encontraron a siete hermanitos abandonados y desnutridos
3
 Sirenazo nacional: los Bomberos Voluntarios harán sonar las sirenas este jueves
4
 Lago Rosario conmemoró el Día de la Mujer Originaria
5
 Chubut lanzó el concurso de cuentos breves “Ballenas en 100 palabras”
Provinciales
provinciales |
Por Red43 -
provinciales |
Por Red43 -
Provinciales
provinciales |
Por Red43 -
provinciales |
Por Red43 -
Provinciales
provinciales |
Por Red43 -
provinciales |
Por Red43 -