Chubut registró uno de los primeros casos bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil

Chubut registró uno de los primeros procedimientos vinculados al nuevo Régimen Penal Juvenil, luego de que un adolescente de 14 años fuera detenido en Comodoro Rivadavia por su presunta participación en un robo agravado por el uso de un arma blanca.

El procedimiento se produjo durante el fin de semana, poco después de que comenzara a regir el nuevo esquema a nivel nacional. El adolescente quedó a disposición de la Justicia y este lunes se realizó una audiencia para analizar su situación.

Según se informó, el joven habría participado de un hecho delictivo en el que se utilizó un arma blanca para concretar el robo. Este martes está prevista una nueva audiencia de apertura de la investigación.

El cambio que comenzó a regir el sábado

El nuevo Régimen Penal Juvenil entró en vigencia en todo el país el sábado 5 de septiembre y modificó las reglas aplicables a adolescentes acusados de determinados delitos.

Uno de los principales cambios es la reducción de la edad de imputabilidad, que pasó de 16 a 14 años. De esta manera, quienes tengan 14 años y sean acusados de delitos alcanzados por la normativa pueden quedar sometidos a un proceso penal juvenil.

El régimen contempla además distintas medidas y sanciones de acuerdo con la edad del adolescente y las características del delito, con un enfoque orientado a la educación, la resocialización y la reintegración social.

Uno de los primeros casos

La particularidad del procedimiento ocurrido en Comodoro Rivadavia está vinculada al momento en que se produjo: fue uno de los primeros casos registrados en la provincia desde la entrada en vigencia del nuevo régimen.

La Justicia deberá definir ahora las medidas correspondientes y avanzar con la investigación del hecho. La próxima audiencia permitirá conocer mayores detalles sobre la acusación y la situación procesal del adolescente.

AMD