Chubut: un nene de 9 años cayó de un quinto piso y falleció

Una tragedia conmocionó este lunes a vecinos del complejo habitacional Las Torres, en Comodoro Rivadavia, luego de que un niño de 9 años sufriera una caída desde uno de los edificios del lugar.

El episodio se produjo en la Torre III. Por circunstancias que todavía son investigadas, el menor cayó desde una ventana ubicada en el quinto piso y terminó sobre el toldo y el techo de un kiosco situado dentro del complejo.

La caída fue advertida por personas que se encontraban en el sector, quienes rápidamente solicitaron asistencia. Minutos después arribó una ambulancia para atender al niño y trasladarlo de urgencia.

El traslado al Hospital Regional

El menor fue llevado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Pese al trabajo de los equipos médicos, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

En el lugar también trabajaron efectivos policiales y personal de Bomberos, que participaron del operativo y realizaron las primeras actuaciones relacionadas con el hecho.

Buscan determinar qué ocurrió

Las circunstancias que llevaron a la caída todavía no fueron establecidas y forman parte de la investigación. De acuerdo con las primeras versiones recogidas en el lugar, el niño se encontraba al cuidado de una niñera al momento del episodio.

Ese dato deberá ser corroborado por las autoridades, mientras los investigadores intentan reconstruir los momentos previos a la caída y establecer desde qué punto exacto se produjo.

El hecho generó profunda conmoción entre los vecinos del complejo, mientras continúa la investigación para determinar cómo ocurrió la tragedia.

AMD