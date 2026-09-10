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Por Redacción Red43

“Yo Narciso” llega a la cartelera de Esquel con dos funciones en septiembre

La película tendrá dos funciones en septiembre, este viernes 11 y el martes 15, ambas a las 21:00 horas. La historia sigue a una profesora que investiga a un egocéntrico cirujano plástico y termina involucrada más allá de lo académico.
Por Redacción Red43

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“Yo Narciso” se suma a la cartelera de septiembre en Esquel con dos funciones programadas para este mes. La película podrá verse este viernes 11 y el martes 15 de septiembre, en ambos casos a las 21:00 horas, en formato 2D y en castellano.

 

El film, apto para mayores de 13 años, tiene una duración de 105 minutos y presenta una historia que combina investigación, vínculos y atracción.

 

 

 

La trama sigue a una profesora de sociología que trabaja en su nuevo libro y decide investigar a un egocéntrico cirujano plástico. Para llevar adelante su estudio, se hace pasar por una paciente, pero el experimento académico comienza a complicarse cuando la distancia entre la investigación y una atracción real empieza a desaparecer.

 

Las entradas se encuentran a la venta desde este jueves 10 de septiembre en boletería. El valor para las funciones en 2D es de $7.500, mientras que las entradas para 3D tienen un costo de $8.500.

 

 

 

R.G

 

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