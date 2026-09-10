La Escuela N° 112 invita a una gran feria con emprendedores y propuestas gastronómicas

Este viernes 11 de septiembre, la Escuela N.º 112 abrirá sus puertas para una nueva Mega Feria, una iniciativa organizada por la Comisión de Padres que busca generar un espacio de encuentro y, al mismo tiempo, acompañar a quienes participan con sus emprendimientos.

La jornada se desarrollará de 17 a 22 horas y contará con distintos puestos donde los visitantes podrán encontrar comidas y bebidas, productos dulces y salados, artesanías, manualidades y otras propuestas.

Entre las opciones gastronómicas anunciadas se ofrecerán empanadas, pizzetas, bizcochitos de grasa, dulce de batata casero y escabeche de ciervo, además de otras alternativas que estarán disponibles durante la feria.

Desde la organización invitaron a las familias de Esquel a acercarse, recorrer los puestos y acompañar a los emprendedores que formarán parte de la actividad.

Una propuesta para compartir la tarde, conocer producciones locales y colaborar a través de una iniciativa impulsada desde la Escuela N.º 112.