"Nos enseñan diariamente": la emoción de una docente al frente del aula de adultos de la Escuela 602

La Escuela N° 602 para adultos concluyó la jornada institucional por la celebración de sus 77 años y el homenaje a los docentes, en el marco del cierre del encuentro Alfabetizarte. La institución reúne a una matrícula cercana a los 70 estudiantes que avanzan en la educación primaria y brinda acreditación oficial de terminalidad a personas que buscan iniciar o completar sus estudios.

Ana Blanco, docente de ciclo de alfabetización de adultos en la institución, transmitió la vivencia del trabajo cotidiano con sus estudiantes: "Yo tengo todas alumnas mujeres, de 60 a 85 años. Para mí es como tener una réplica de mi mamá en todas mis alumnas. La verdad que es de mucha gratificación tener esa compañía adulta que ha aprendido de la experiencia de vida y que hoy se da un tiempo para aprender a leer, a escribir y a resolver situaciones problemáticas".

La educadora rescató la trayectoria personal que antecede al proceso de alfabetización en el aula y el aprendizaje mutuo que se genera en cada encuentro: "Muchas veces les digo que en la vida han sido unas licenciadas en Administración, porque han administrado su hogar, han criado sus hijos, han postergado sus deseos y hoy se están dedicando a ellas a aprender. Puedo decir que recibo mucho de mis alumnas: mucha experiencia, mucha sabiduría, mucho consejo y mucha resolución de vida. Me enseñan diariamente muchas cosas a mí".

A lo largo del ciclo lectivo, las estudiantes llevaron adelante una propuesta pedagógica e interdisciplinaria denominada Retratos, un espacio que integró la introspección con el uso de herramientas digitales y expresivas: "Para llegar a retratar en una fotografía con objetos y que ellas se identificarse, estuvimos hablando mucho de nosotras mismas. Esto nos llevó a trabajar lo que es maquillaje, literatura, arte, fotografía y el uso de la tecnología. Lo que no podíamos escribir, primero se grababa en un podcast con preguntas y respuestas para poder transcribirlo después, o sea, un trabajo para poner en este arte lo que muchas veces no se puede decir en palabras. Pudieron poner en palabras muchas experiencias de vida, pero también cosas que pensaban de sí mismas y de sus emociones".

Asimismo, "Anita", como la llaman cariñosamente, enfatizó el impacto que la escolarización genera más allá del aprendizaje instrumental de las letras: "No es solo aprender a leer y a escribir, sino que son muchas otras cosas que se abren a la vida cuando empiezan a venir a la escuela. En los 77 años que tiene, la escuela de adultos tiene que tomar valor y todavía puede recibir mucha gente. Sabemos que hay gente que no se anima a terminar la escuela primaria por diversas causas, pero los animamos a que se acerquen porque los asesoramos".

Por último, en el contexto del Día del Maestro, la docente dedicó un mensaje a sus pares e hizo hincapié en el acompañamiento cotidiano de los entornos familiares: "Estamos viviendo unos tiempos difíciles los maestros. El mensaje es que renueven las esperanzas, que elegir esta profesión no le ha sido fácil a ninguno, pero deseo que renueven fuerzas para continuar y que puedan pasarlo en compañía de los compañeros. También quiero saludar a las familias de los maestros, porque los sostienen y saben lo que verdaderamente un maestro vive diariamente para trabajar y para preparar las clases".

EBW