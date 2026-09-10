Unos días más de invierno antes de que cambie la estación

Después de un miércoles con algo de nubosidad, este jueves 10 de septiembre llega con un cambio más marcado en las condiciones del tiempo en la Comarca Andina. El pronóstico contempla lluvias y nevadas durante toda la jornada, con mayor probabilidad hacia la tarde y la noche.

Las primeras horas serán frías, con temperaturas de alrededor de 4 °C y registros que podrían ubicarse cerca de los 2 °C durante la mañana. Hacia las 9 se esperan unos 5 °C y el ascenso será moderado durante el resto de la jornada.

La temperatura alcanzaría los 8 °C cerca del mediodía y una máxima de alrededor de 9 °C entre las 13 y las 15. Desde entonces comenzará a descender nuevamente, con unos 6 °C hacia las 19 y cerca de 4 °C durante la noche.

El viento soplará principalmente del oeste, con velocidades que durante la mañana se mantendrán entre 7 y 12 km/h. Durante la tarde aumentará y podría ubicarse entre 13 y 22 km/h, con ráfagas que alcanzarían entre 42 y 50 km/h.

Precipitaciones

El escenario de precipitaciones se mantiene presente desde la mañana, con una probabilidad estimada de entre 10% y 40%. Para la tarde y la noche aumenta hasta un rango de 40% a 70%. Los datos horarios también muestran precipitaciones débiles durante la tarde y noche, mientras la nubosidad irá aumentando hasta cubrir prácticamente todo el cielo.

La isoterma de 0 °C se ubicará aproximadamente entre los 1.100 y 1.200 metros durante buena parte del día. Con este panorama, las condiciones serán propicias para que las precipitaciones puedan presentarse en forma de lluvia o nieve según la altura.

Así, el jueves se perfila como una jornada más húmeda y con mayor movimiento en el cielo que los días anteriores, con el momento de mayor probabilidad de precipitaciones concentrado entre la tarde y la noche.

O.P.