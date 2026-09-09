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09 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Capacitaron a trabajadores municipales de El Hoyo en seguridad y prevención laboral

La formación estuvo dirigida al personal de Mantenimiento de la Municipalidad de El Hoyo y abordó prevención de riesgos, higiene, seguridad y ergonomía.
Por Redacción Red43

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Trabajadores del área de Mantenimiento de la Municipalidad de El Hoyo participaron de una capacitación en seguridad laboral organizada por la Secretaría de Trabajo del Chubut, en el marco de las tareas de limpieza y mantenimiento de caminos rurales y vecinales.

 

La jornada fue impulsada por la Dirección de Higiene y Seguridad y estuvo orientada a brindar herramientas para reducir los riesgos asociados a las tareas que realiza diariamente el personal municipal.

 

Capacitación para tareas de mantenimiento

 

Durante el encuentro se trabajó sobre contenidos vinculados con la higiene y seguridad en el ámbito laboral, además de aspectos relacionados con la ergonomía. La propuesta buscó aportar conocimientos para prevenir accidentes y adoptar prácticas de trabajo más seguras.

 

 

Las tareas de limpieza y mantenimiento de caminos rurales y vecinales implican distintos riesgos, por lo que desde la Secretaría de Trabajo señalaron la importancia de contar con información y herramientas específicas para desarrollar esas actividades.

 

La capacitación forma parte de las acciones que la Dirección de Higiene y Seguridad lleva adelante en distintas localidades de Chubut, con propuestas destinadas a trabajadores de diferentes sectores. Desde el organismo provincial indicaron que este tipo de instancias apunta a fortalecer la prevención en los espacios laborales y a brindar herramientas que permitan anticiparse a posibles riesgos.

 

En este caso, la actividad se realizó junto a trabajadores municipales de El Hoyo y estuvo vinculada directamente con las tareas que desarrolla el área de Mantenimiento.

 

 

La Secretaría de Trabajo informó que continuará realizando capacitaciones junto a municipios e instituciones de distintas localidades de la provincia, con eje en la prevención y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo.

 

 

O.P.

 

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