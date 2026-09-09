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09 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Una mujer fue asistida tras descompensarse en plena avenida

Una persona mayor de edad fue asistida en El Bolsón durante la mañana de este miércoles luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en la intersección de Avenida San Martín y Alberti
Por Redacción Red43

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Según informaron desde Bomberos Voluntarios de El Bolsón, pasadas las 9.10 se recibieron varios llamados que advertían sobre una persona que aparentemente estaba atravesando un episodio convulsivo.

 

Ante la situación, se despachó una unidad de rescate hacia el lugar. Al arribar, el personal encontró a la mujer consciente y constató que habría sufrido una baja de presión.

 

Asistencia hasta la llegada del rescate

La mujer fue contenida inicialmente por una integrante del cuerpo de Bomberos que circunstancialmente pasaba por el sector y se detuvo para asistirla hasta la llegada del móvil de rescate.

 

 

Poco después se hizo presente personal del hospital, que realizó la atención correspondiente y trasladó a la mujer para que pudiera recibir una evaluación médica más completa.

 

El episodio ocurrió durante la mañana en una zona transitada de El Bolsón. La intervención de quienes se encontraban en el lugar permitió brindar asistencia hasta la llegada del personal especializado.

 

 

O.P.

 

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