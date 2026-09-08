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Por Redacción Red43

Martes ventoso en Esquel: el SMN anticipa ráfagas de hasta 69 km/h

El SMN anticipa una jornada sin lluvias, con una mínima de -2°C y una máxima de 10°C. El viento podría alcanzar ráfagas de hasta 69 km/h durante la tarde.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este martes 8 de septiembre una jornada con cielo entre algo y parcialmente nublado durante la madrugada, mañana y tarde, mientras que hacia la noche se espera mayormente nublado.

 

La temperatura mínima será de -2°C durante la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 10°C por la tarde. Durante la madrugada se prevén 0°C y hacia la noche la temperatura descenderá hasta los 5°C.

 

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, con una probabilidad del 0% en todos los períodos.

 

En cuanto al viento, durante la madrugada se registrarán velocidades de entre 7 y 12 km/h, mientras que por la mañana estarán entre 13 y 22 km/h. Por la tarde se intensificará, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

 

Durante la noche, el viento soplará entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 51-59 km/h.

 

La dirección predominante será del oeste durante la madrugada, mañana y noche, mientras que por la tarde rotará al sudoeste.

 

 

 

R.G

 

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