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Por Redacción Red43

Miércoles con cielo mayormente nublado y ráfagas de hasta 59 km/h en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada mayormente nublada, con una máxima de 11°C. El viento podría intensificarse durante la tarde y alcanzar ráfagas de hasta 59 km/h.
Por Redacción Red43

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Este miércoles 9 de septiembre, Esquel tendrá una jornada con cielo mayormente nublado durante todo el día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

 

Durante la madrugada se espera una temperatura de 3°C, mientras que por la mañana descenderá a 2°C. Por la tarde se alcanzará la máxima prevista de 11°C, y durante la noche la temperatura rondará los 5°C.

 

En cuanto al viento, durante la madrugada se prevén velocidades de entre 13 y 22 km/h, con predominio del sector oeste. Por la mañana aumentará a entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

 

Durante la tarde, el viento rotará al sudoeste y alcanzará velocidades de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 59 km/h. Por la noche se esperan vientos del oeste de entre 23 y 31 km/h, nuevamente con ráfagas de hasta 59 km/h.

 

La probabilidad de precipitaciones será baja, con registros de hasta 10% únicamente durante la mañana y 0% durante el resto de la jornada.

 

 

 

R.G

 

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