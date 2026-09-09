Miércoles con cielo mayormente nublado y ráfagas de hasta 59 km/h en Esquel

Este miércoles 9 de septiembre, Esquel tendrá una jornada con cielo mayormente nublado durante todo el día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la madrugada se espera una temperatura de 3°C, mientras que por la mañana descenderá a 2°C. Por la tarde se alcanzará la máxima prevista de 11°C, y durante la noche la temperatura rondará los 5°C.

En cuanto al viento, durante la madrugada se prevén velocidades de entre 13 y 22 km/h, con predominio del sector oeste. Por la mañana aumentará a entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Durante la tarde, el viento rotará al sudoeste y alcanzará velocidades de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 59 km/h. Por la noche se esperan vientos del oeste de entre 23 y 31 km/h, nuevamente con ráfagas de hasta 59 km/h.

La probabilidad de precipitaciones será baja, con registros de hasta 10% únicamente durante la mañana y 0% durante el resto de la jornada.

R.G