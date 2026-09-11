-1°
-4°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 11 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad ENERGIA SOLAREsquelUNPSJBCoop 16 Octubre
11 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Energía solar en Esquel: brindarán una charla abierta en la universidad

La Facultad de Ingeniería y la Coop 16 invitan a una jornada sobre energía solar fotovoltaica en la cordillera. Será el viernes 18 de septiembre en el Aula Magna de la UNPSJB Esquel, con entrada libre. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Sede Esquel, invita a la comunidad a participar de la charla abierta denominada “Energía Solar en la Región Cordillerana. Generación distribuida y transición energética”. El encuentro se llevará a cabo el viernes 18 de septiembre, de 9:30 a 12 horas, en el Aula Magna del edificio universitario ubicado sobre la Ruta 259 km 16,41.

 

La propuesta busca generar un espacio de divulgación e intercambio sobre las alternativas que ofrece la energía solar fotovoltaica en la zona cordillerana, donde se abordarán conceptos fundamentales, el panorama actual y las oportunidades de desarrollo que presenta esta fuente renovable.

 

 

 

El evento es organizado de manera conjunta por el Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería de la UNPSJB y el Área de Extensión Cooperativa de la Cooperativa 16 de Octubre Limitada, como parte de las acciones de vinculación que promueven el acercamiento entre la institución académica y la comunidad local.

 

La actividad está destinada al público general, estudiantes universitarios y profesionales interesados en la temática. El propósito central es aportar herramientas y conocimientos para comprender el potencial de la generación solar fotovoltaica, así como su contribución a los procesos de transición energética y desarrollo sustentable en la región.

 

El encuentro será presencial, de acceso libre y cuenta con el aval de la Resolución DFI N.º 1202/26. Las personas interesadas en asistir pueden concretar su inscripción a través del código QR disponible en el flyer oficial de la convocatoria.

 

Desde la unidad académica destacaron la relevancia de impulsar estas instancias de formación para conectar el conocimiento científico y tecnológico generado en la universidad con las demandas y desafíos del territorio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Jorge Ulloga, el querido panadero de Esquel necesita ayuda y lanzaron una tómbola
2
 Dos mujeres policías se pelearon por un oficial dentro de una comisaría
3
 Alerta naranja por nevadas: anticipan hasta 40 centímetros de acumulación en sectores de Chubut
4
 San Martín ganó una final inolvidable y se consagró campeón de la Copa Esquel
5
 Elvira volvió al aula a los 76 años: “Nunca es tarde para aprender”
1
 Trabajadores despedidos del Casino: "Van a seguir siendo asistidos"
2
 Camilo Eque hará escala en El Bolsón y Trevelin con su Gira Patagónica Argentina
3
 Juegos Culturales Chubutenses: se definieron los clasificados a la etapa provincial en Trevelin
4
 Esquel lleva la separación de residuos a los jardines
5
 DICASUR: la Secretaría de Trabajo mantendrá su acompañamiento si avanza la venta
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -