Energía solar en Esquel: brindarán una charla abierta en la universidad

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Sede Esquel, invita a la comunidad a participar de la charla abierta denominada “Energía Solar en la Región Cordillerana. Generación distribuida y transición energética”. El encuentro se llevará a cabo el viernes 18 de septiembre, de 9:30 a 12 horas, en el Aula Magna del edificio universitario ubicado sobre la Ruta 259 km 16,41.

La propuesta busca generar un espacio de divulgación e intercambio sobre las alternativas que ofrece la energía solar fotovoltaica en la zona cordillerana, donde se abordarán conceptos fundamentales, el panorama actual y las oportunidades de desarrollo que presenta esta fuente renovable.

El evento es organizado de manera conjunta por el Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería de la UNPSJB y el Área de Extensión Cooperativa de la Cooperativa 16 de Octubre Limitada, como parte de las acciones de vinculación que promueven el acercamiento entre la institución académica y la comunidad local.

La actividad está destinada al público general, estudiantes universitarios y profesionales interesados en la temática. El propósito central es aportar herramientas y conocimientos para comprender el potencial de la generación solar fotovoltaica, así como su contribución a los procesos de transición energética y desarrollo sustentable en la región.

El encuentro será presencial, de acceso libre y cuenta con el aval de la Resolución DFI N.º 1202/26. Las personas interesadas en asistir pueden concretar su inscripción a través del código QR disponible en el flyer oficial de la convocatoria.

Desde la unidad académica destacaron la relevancia de impulsar estas instancias de formación para conectar el conocimiento científico y tecnológico generado en la universidad con las demandas y desafíos del territorio.

EBW