Epuyén hizo podio completo en tenis de mesa y clasificó a los Juegos Nacionales Evita

Representantes de la Escuela Municipal de Tenis de Mesa de Epuyén participaron en Puerto Madryn de la instancia provincial de los Juegos Deportivos Nacionales Evita, tanto en la rama femenina como masculina.

El resultado más importante llegó entre las mujeres, donde el podio quedó íntegramente en manos de jugadoras de Epuyén.

Sofía Vega se quedó con el primer puesto, Ana Prost obtuvo el segundo lugar y Olivia Talbot completó el podio en la tercera posición.

Además de los resultados obtenidos, las tres jugadoras consiguieron la clasificación para representar a Chubut en la instancia nacional de los Juegos Nacionales Deportivos Evita, prevista para noviembre.

El trabajo de la Escuela Municipal

Desde la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Epuyén felicitaron a toda la delegación de la Escuela Municipal de Tenis de Mesa y a su profesor, Daniel Rodríguez, por el trabajo realizado durante la competencia.

La participación en Puerto Madryn se suma a los resultados que viene obteniendo la escuela municipal y permite que Epuyén tenga representantes en la instancia nacional de una de las principales competencias deportivas juveniles del país.

La cita nacional se desarrollará durante noviembre, donde las representantes de Epuyén tendrán la oportunidad de competir en representación de Chubut.

O.P.