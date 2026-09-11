Provincia y Municipio firmaron un convenio para impulsar la capacitación y el empleo

La Provincia del Chubut y la Municipalidad de Esquel firmaron un convenio para fortalecer la capacitación laboral, ampliar las oportunidades de empleo y acompañar el desarrollo de emprendimientos productivos en la ciudad.

El secretario de Trabajo de la provincia, Nicolás Zárate, mantuvo un encuentro con el intendente Matías Taccetta, durante el cual se firmó un convenio para continuar desarrollando distintas líneas de formación.



Uno de los principales objetivos planteados durante el encuentro es avanzar en la capacitación de trabajadores vinculados con la gastronomía y la hotelería, sectores que podrían experimentar una creciente demanda de mano de obra a partir de las inversiones previstas para la ciudad.



Zárate consideró que el crecimiento de la actividad y las inversiones que se están generando a partir de las gestiones del Municipio y de la Provincia hacen necesario preparar a los trabajadores “en el menor tiempo posible”.



En cuanto al acompañamiento económico a los emprendedores, explicó que el programa “Chubut Emprende” contempla créditos de hasta 5 millones de pesos. Una de las particularidades de esta iniciativa es que el emprendedor puede devolver el beneficio de manera porcentual mediante servicios o parte de los productos que genera, que luego son destinados con fines sociales.



El secretario de Trabajo destacó, además, la posibilidad de complementar los aportes provinciales con recursos municipales, lo que permite darles mayor volumen y fuerza a determinados proyectos.



Por su parte, Taccetta informó que actualmente más de 200 personas están inscriptas en las distintas propuestas de capacitación, y que reciben un incentivo económico por participar y cumplir con la asistencia.



El intendente remarcó que el objetivo final es que la formación se traduzca en oportunidades concretas de empleo. En ese sentido, señaló que algunos de los participantes ya lograron incorporarse al mercado laboral.



En tanto, la subsecretaria de Producción de la Municipalidad de Esquel, Paula Botto, explicó que las capacitaciones se definen teniendo en cuenta las necesidades de los distintos sectores productivos y los ejes de desarrollo de la ciudad.



Uno de los principales focos está puesto en los oficios vinculados con la construcción, debido al movimiento generado por las nuevas inversiones.



También se desarrollan propuestas relacionadas con la madera y la foresto-industria. En ese marco, Botto mencionó las actividades previstas durante FEDMAD, donde se realizan capacitaciones sobre construcción con paneles y construcción de techos utilizando madera.