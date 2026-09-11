Trevelin recibió a adultos mayores de la cordillera por los Juegos Chubutenses

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa desarrollando las instancias zonales de los Juegos Chubutenses para Personas Mayores 2026. En esta oportunidad, la jornada tuvo lugar en el Polideportivo de Trevelin congregando a participantes de distintos puntos de la región cordillerana.

La actividad, desarrollada este jueves, reunió a personas mayores clasificadas de Esquel, Trevelin, Aldea Escolar, Los Cipreses, Villa Futalaufquen y Corcovado, quienes participaron de una jornada de encuentro, integración y competencia.

Disciplinas artísticas y deportivas

Durante el día se desarrollaron disciplinas deportivas y recreativas como ajedrez, newcom, sapo, tejo, tenis de mesa, truco mixto, pádel, tenis, orientación y circuito de habilidades motrices.

La propuesta también incluyó distintas expresiones culturales, entre ellas danza, pintura, cuento, poesía, fotografía, canto y teatro unipersonal.

Los Juegos Chubutenses tienen una modalidad inclusiva, participativa y recreativa, y buscan promover la práctica deportiva y cultural, fortalecer los vínculos comunitarios y generar espacios de encuentro para las personas mayores de toda la provincia.

Próximas instancias zonales

El cronograma continúa este viernes 11 en Gobernador Costa; el sábado 12 en El Maitén; el miércoles 16 en Río Mayo; y el jueves 17 de septiembre en Sarmiento.

MA