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11 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Quiso dejar su nombre en una roca y ahora tendrá que limpiar otras 11

Después de ser filmado mientras pintaba una formación rocosa en Valle Encantado, un camionero deberá restaurar la inscripción que realizó y otras 11 intervenciones detectadas en el lugar.
Por Redacción Red43

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El hecho ocurrió el 26 de diciembre de 2025, cuando un vecino filmó al hombre mientras utilizaba un aerosol rojo para escribir “ANA GUSTAVO” sobre una formación rocosa ubicada a la vera de la ruta nacional 237, en área del Parque Nacional Nahuel Huapi.

 

El registro fue incorporado a la denuncia y utilizado por la Fiscalía durante la investigación. Según consta en la causa, cuando el vecino le recriminó al conductor lo que estaba haciendo, este respondió “¿Te molesta a vos?” y señaló que ya había otras pintadas en el lugar.

 

La situación subió de tono cuando el testigo comenzó a fotografiar el camión y el hombre tomó una piedra e intentó amedrentarlo.

 

 

Parques Nacionales constató las pintadas

Después del episodio, guardaparques y brigadistas acudieron al lugar y constataron la intervención sobre la formación rocosa. También encontraron abandonado el aerosol que habría sido utilizado.

 

La denuncia fue presentada por la coordinadora de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Administración de Parques Nacionales. La investigación estuvo a cargo del fiscal federal Juan Manuel García Barrese, de la Sede Fiscal Descentralizada Zapala.

 

Deberá restaurar 12 intervenciones

La Justicia Federal homologó un acuerdo de reparación integral que contempla una medida que va más allá de eliminar la pintada realizada por el camionero.

 

 

El hombre deberá restaurar 12 intervenciones antrópicas detectadas en un tramo de la ruta nacional 237, a la altura del kilómetro 1.591. Esto incluye la inscripción que realizó y otras 11 pintadas existentes sobre las formaciones rocosas. El plazo establecido para completar los trabajos es de 90 días.

 

Una vez finalizada la tarea, la Administración de Parques Nacionales deberá enviar a la Fiscalía un informe que certifique la reparación, acompañado por fotografías de los lugares intervenidos.

 

La resolución fue dictada por el juez federal con funciones de Garantías de Zapala, Ezequiel Andreani.

 

 

Pedido de disculpas

Luego de que las imágenes del episodio se difundieran, el camionero, identificado como Gustavo, publicó un video en el que reconoció haber realizado la pintada y manifestó su arrepentimiento. También expresó su voluntad de reparar el daño y señaló que llevaba 30 años trabajando como camionero y que había mantenido una conducta intachable.

 

Ahora deberá cumplir con la reparación establecida judicialmente y trabajar sobre las 12 intervenciones señaladas en el sector protegido.

 

 

O.P.

 

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