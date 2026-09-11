Esquí de primavera en La Hoya: el Esquel Ski Club abre inscripciones para todas las edades

El Esquel Ski Club anunció el lanzamiento de su programa de esquí de primavera, una propuesta acotada de seis días dirigida a niños, adolescentes y adultos de Esquel y Trevelin para aprovechar el tramo final de la temporada en el centro de actividades de montaña La Hoya.

Tras un inicio de temporada complejo marcado por la escasez de nieve, las precipitaciones registradas a principios de agosto permitieron normalizar las actividades en el cerro. Actualmente, la institución cuenta con un flujo activo de entre 30 y 35 alumnos y busca sumar nuevos participantes aprovechando la extensión de la temporada hasta el próximo 4 de octubre.

Emilio Cleri, referente del Esquel Ski Club, detalló las características del nuevo trayecto formativo y el estado actual del centro invernal. "Nos queda todavía por delante un mes prácticamente de esquí. Queremos acercar a la comunidad de Esquel y Trevelin los programas del club, que es una continuidad de lo que venimos haciendo hasta acá, con grupitos de iniciación, nivel intermedio y por edades, desde muy chiquititos hasta la adolescencia. También está el grupo de avanzados, con chicos que el año que viene se están preparando para rendir como profes de esquí", explicó.

El programa de primavera contempla seis jornadas de instrucción distribuidas durante los fines de semana restantes hasta el cierre del complejo. Según Cleri, este periodo ofrece condiciones climáticas propicias para el aprendizaje, especialmente para quienes se inician en la disciplina. "Invitamos a la comunidad a que se entere de que la mejor parte de la temporada de esquí empieza ahora. Hacia fines de agosto y septiembre es el mejor clima, la mejor nieve, la montaña está más cargada, hay más sol y no hace tanto frío. Históricamente en septiembre lanzamos los programas de iniciación para los más chiquititos, desde los cuatro o cinco años en adelante", señaló.

La entidad deportiva, que opera de forma continua en La Hoya desde 2015, atraviesa una etapa de reestructuración interna producto de su crecimiento institucional. Cleri recordó los orígenes de la agrupación y remarcó la reciente incorporación de las familias en la gestión directiva. "Inicialmente se conformó con un grupo de instructores como una alternativa a las escuelas de esquí que hay actualmente. Ahora cambió la comisión, ingresaron nuevos padres y el club fue creciendo. Este año empezó a trabajar una comisión nueva donde están la gran mayoría de los padres, con la perspectiva de seguir creciendo", indicó.

Respecto a las vías de consulta e inscripción para el programa de fin de temporada, el referente remitió a las plataformas digitales de la institución. "Por Instagram está toda la información y subidos nuestros programas, funciona como nuestra página web. Manu, la secretaria, va a estar respondiendo inmediatamente todas las consultas. Reitero que este fin de semana empezamos con este programa de seis días para todos los niveles y edades. Tenemos un centro de esquí en Esquel y lo tenemos que disfrutar; hay cinco o seis en Argentina y uno lo tenemos acá", concluyó Emilio.

EBW