Hoy arranca la FEDEMAD en la Rural: todo lo que habrá este viernes

La Sociedad Rural de Esquel será desde este viernes el punto de encuentro de la FEDEMAD 2026, la Feria de la Madera de la Patagonia, que se desarrollará durante dos jornadas con propuestas vinculadas a la construcción en madera, la innovación y el aprovechamiento del recurso forestal.

Apertura y primeras actividades

La actividad comenzó a las 9 con las acreditaciones y continuó a las 11 con el acto de apertura. A las 14 se realizará la presentación de la FEDEMAD 2026, dando paso a una tarde con charlas, talleres y demostraciones.

Uno de los primeros bloques estará dedicado a la construcción en madera y la prevención de incendios en la interfase urbano-forestal. Desde las 14.15 se abordarán las vulnerabilidades y amenazas de este tipo de construcciones y las condiciones necesarias para generar entornos seguros.

También habrá una presentación virtual de la Fundación Pau Costa sobre las experiencias y lecciones aprendidas en España frente a los incendios de interfaz.

En paralelo, desde las 15 y hasta las 17.30, se desarrollará una demostración en vivo a cargo de Hierbas Patagónicas sobre la destilación de restos de poda de plantaciones para la extracción de aceites esenciales.

Construcción, innovación y talleres

A partir de las 15.30 comenzará el bloque sobre sistemas constructivos e innovación, que incluirá experiencias de construcción con madera utilizando pino ponderosa, una introducción al sistema de poste y viga y una presentación sobre procesos, desafíos y obras de construcción con wood frame.

La agenda continuará a las 17.30 con un taller de afilado de sierras, a cargo de Luis Fostel, de Sierras Andinas.

El cierre de la jornada

Entre las 19 y las 20.30 se desarrollará un workshop participativo sobre construcción segura en madera en distintos escenarios de interfase urbano-forestal.

El espacio, con cupos limitados, estará destinado a municipios, Protección Civil, Bomberos Voluntarios, productores, arquitectos, constructores, organismos de ciencia y técnica, profesionales y organizaciones comunitarias.

Durante las dos jornadas, la FEDEMAD reunirá a empresas, profesionales, instituciones, estudiantes y productores vinculados al sector foresto-industrial, con el objetivo de mostrar experiencias, tecnología y alternativas para agregar valor a la transformación de la madera.

La actividad continuará este sábado 12 de septiembre con una nueva jornada de propuestas en la Sociedad Rural de Esquel.

MA