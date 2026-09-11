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Viernes 11 de Septiembre de 2026
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11 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Incorporaron una batería de litio para reforzar el sistema de energía solar en Lago Puelo

La nueva batería permitirá almacenar la energía generada por los paneles solares y reducir el uso de una antigua turbina hidroeléctrica en un puesto ubicado en una zona alejada de la red eléctrica.
Por Redacción Red43

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El Grupo “Lago Puelo”, perteneciente al Escuadrón 35 “El Bolsón” de Gendarmería Nacional, incorporó una batería de litio al sistema de energía solar que funciona en el lugar.

 

El dispositivo permitirá recuperar y mejorar la capacidad de almacenamiento del sistema fotovoltaico existente, aprovechando de manera más eficiente la energía generada por los paneles solares.

 

Según se informó, la batería cuenta con una autonomía de hasta 20 horas y mantiene un sistema de carga permanente, lo que permitirá disponer de una reserva de electricidad para el funcionamiento cotidiano del puesto.

 

 

Menor dependencia de una antigua turbina

La incorporación también permitirá reducir la dependencia de una turbina hidroeléctrica de fabricación artesanal que tiene más de 40 años de antigüedad.

 

El puesto se encuentra alejado de las localidades próximas y no cuenta con suministro eléctrico a través de la red pública. En ese contexto, la posibilidad de almacenar la energía generada mediante los paneles solares colabora para garantizar la disponibilidad de electricidad.

 

El sistema permitirá complementar la generación fotovoltaica con una reserva almacenada en la batería, disminuyendo la necesidad de recurrir al antiguo sistema hidroeléctrico.

 

 

Más estabilidad 

Desde Gendarmería señalaron que la incorporación representa una mejora en las condiciones de habitabilidad del personal que cumple funciones en el lugar. La disponibilidad de una fuente de energía más estable también favorece el funcionamiento de las comunicaciones y el suministro eléctrico necesario para las tareas habituales, además del bienestar del personal destinado allí.

 

De esta manera, el sistema de energía solar en Lago Puelo suma una nueva alternativa de almacenamiento y avanza hacia un funcionamiento con menor dependencia de una infraestructura hidroeléctrica que lleva más de cuatro décadas en servicio.

 

 

O.P.

 

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