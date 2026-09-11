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11 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

¿Por qué sonaron las sirenas de bomberos ayer?

El "Sirenazo nacional" se sintió en las dependencias locales, reclamo visible también a través de sus redes.
Por Redacción Red43

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Las distintas dependencias de la Asociación Bomberos Voluntarios Trevelin reclamaron en el día de ayer jueves por la transferencia de los fondos que legalmente corresponden al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

 


El remanente pendiente de distribución, supera los $ 50 mil  millones.

 


Estos recursos, establecidos por la Ley N.º 25.054, no constituyen una ayuda extraordinaria, sino fondos destinados legalmente al sostenimiento y fortalecimiento del servicio de Bomberos Voluntarios.

 


También se reclama una compensación por la atención de emergencias en rutas concesionadas.

 

Otro reclamo es la aplicación efectiva de la Ley N.º 27.629 y mayores facilidades para la adquisición de vehículos y equipamiento de emergencia.

 


"Los recursos para Bomberos no son un privilegio: son una herramienta indispensable para proteger vidas y bienes", expresaron desde la dependencia de Trevelin, a cuya institución le correspondería aproximadamente la suma de $45 millones.

 

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