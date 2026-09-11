-1°
-4°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 11 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubut
11 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Jóvenes de Esquel se suman a la campaña de prevención del suicidio

La Municipalidad de Esquel a través de la mesa intersectorial de abordaje y Prevención del Suicidio  invita a medios y comercios a difundir un video de sensibilización creado por jóvenes de la ciudad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de Septiembre, Mes Mundial de la Prevención del Suicidio, la Mesa de Prevención del Suicidio de la ciudad de Esquel, impulsa una campaña de sensibilización destinada a acercar a la comunidad un mensaje de prevención, cuidado y acompañamiento.

 

Como parte de esta iniciativa, jóvenes de nuestra ciudad participaron en la creación de un video de sensibilización sobre la prevención del suicidio, aportando su mirada y su voz a una temática que nos involucra como comunidad.

 

Consideramos fundamental que estos mensajes puedan llegar a la mayor cantidad de personas posible. Por este motivo, se invita especialmente a los medios de comunicación locales y a los comercios e instituciones que cuentan con pantallas a sumarse a la campaña y compartir el material en sus espacios de difusión.

 

La propuesta busca que cada pantalla pueda transformarse en una herramienta para visibilizar la importancia de la prevención, promover el diálogo y fortalecer una comunidad que escucha, acompaña y cuida.

 

Desde Esquel queremos que la prevención sea un mensaje que circule, que llegue y que nos encuentre acompañándonos.

 

Invitación a sumarse

 

La Mesa de Prevención del Suicidio invita a los medios de comunicación, comercios y espacios que dispongan de pantallas a acompañar esta iniciativa mediante la difusión del video durante el mes de septiembre.

 

Cada espacio cuenta. Cada mensaje puede ayudar.

 

Mesa Intersectorial de abordaje y Prevención del Suicidio de Esquel

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Jorge Ulloga, el querido panadero de Esquel necesita ayuda y lanzaron una tómbola
2
 Dos mujeres policías se pelearon por un oficial dentro de una comisaría
3
 Alerta naranja por nevadas: anticipan hasta 40 centímetros de acumulación en sectores de Chubut
4
 San Martín ganó una final inolvidable y se consagró campeón de la Copa Esquel
5
 Elvira volvió al aula a los 76 años: “Nunca es tarde para aprender”
1
 Trabajadores despedidos del Casino: "Van a seguir siendo asistidos"
2
 Camilo Eque hará escala en El Bolsón y Trevelin con su Gira Patagónica Argentina
3
 Juegos Culturales Chubutenses: se definieron los clasificados a la etapa provincial en Trevelin
4
 Esquel lleva la separación de residuos a los jardines
5
 DICASUR: la Secretaría de Trabajo mantendrá su acompañamiento si avanza la venta
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -