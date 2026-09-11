Jóvenes de Esquel se suman a la campaña de prevención del suicidio

En el marco de Septiembre, Mes Mundial de la Prevención del Suicidio, la Mesa de Prevención del Suicidio de la ciudad de Esquel, impulsa una campaña de sensibilización destinada a acercar a la comunidad un mensaje de prevención, cuidado y acompañamiento.

Como parte de esta iniciativa, jóvenes de nuestra ciudad participaron en la creación de un video de sensibilización sobre la prevención del suicidio, aportando su mirada y su voz a una temática que nos involucra como comunidad.

Consideramos fundamental que estos mensajes puedan llegar a la mayor cantidad de personas posible. Por este motivo, se invita especialmente a los medios de comunicación locales y a los comercios e instituciones que cuentan con pantallas a sumarse a la campaña y compartir el material en sus espacios de difusión.

La propuesta busca que cada pantalla pueda transformarse en una herramienta para visibilizar la importancia de la prevención, promover el diálogo y fortalecer una comunidad que escucha, acompaña y cuida.

Desde Esquel queremos que la prevención sea un mensaje que circule, que llegue y que nos encuentre acompañándonos.

Invitación a sumarse

La Mesa de Prevención del Suicidio invita a los medios de comunicación, comercios y espacios que dispongan de pantallas a acompañar esta iniciativa mediante la difusión del video durante el mes de septiembre.

Cada espacio cuenta. Cada mensaje puede ayudar.

Mesa Intersectorial de abordaje y Prevención del Suicidio de Esquel