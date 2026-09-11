Camilo Eque hará escala en El Bolsón y Trevelin con su Gira Patagónica Argentina

El cantautor chileno Camilo Eque llegará este domingo 13 de septiembre a El Bolsón para ofrecer una presentación junto a Anahí Pereyra. El encuentro será desde las 21 en la Casa del Bicentenario, en el marco de su Gira Patagónica Argentina.

La propuesta reunirá canciones, poesía y sonidos de raíz latinoamericana, en un recorrido por parte de la obra que el músico viene desarrollando desde el inicio de su carrera.

La presentación en El Bolsón será una de las paradas de su recorrido por la Patagonia. Luego, Eque continuará su viaje por Chubut y el martes 15 de septiembre se presentará en Trevelin, antes de seguir hacia San Martín de los Andes y regresar a Bariloche para participar del Mercado de Música Patagónico.

Con una trayectoria iniciada en 2010 y cinco álbumes publicados (Construcción, Caminante, Matriz, Aurora y Purificar), el músico nacido en Valdivia desarrolló una propuesta que cruza canción de autor, poesía y diferentes sonoridades latinoamericanas.

A lo largo de su carrera también compartió trabajos y escenarios con artistas como Nano Stern, Beatriz Pichi Malen, Raimundo Santander, Juan Ayala, Daniela Medel, Benjamín Walker y Angelo Pierattini.

Fecha en El Bolsón

El encuentro será este domingo 13 de septiembre a las 21 en la Casa del Bicentenario de El Bolsón, con Anahí Pereyra como invitada.

La presentación permitirá conocer en vivo parte del repertorio de Eque en una noche que forma parte de un recorrido que tendrá otra fecha en Chubut, esta vez en Trevelin.

Paso por Trevelin

El martes 15 de septiembre, apenas dos días después de su presentación en El Bolsón, Camilo Eque llegará a Trevelin como parte de la misma gira.

La fecha suma otra presentación del músico chileno en Chubut y se incorpora al recorrido que durante septiembre lo lleva por distintas localidades de la Patagonia argentina. Después de Trevelin, la gira continuará el 16 de septiembre en San Martín de los Andes y entre el 17 y el 20 tendrá participación en el Mercado de Música Patagónico de Bariloche.

O.P.