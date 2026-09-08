FEDEMAD 2026: cumbre de la madera en Esquel

Bajo el lema "De la teoría a la práctica", la Feria de la Madera albergará a profesionales, instituciones y empresas del sector los días viernes 11 y sábado 12 de septiembre en las instalaciones de la Sociedad Rural de Esquel. Se trata de un evento de carácter institucional y técnico diseñado para abordar los principales desafíos, avances e innovaciones en torno al uso de la madera, la sostenibilidad edilicia y la seguridad forestoindustrial en la Región Patagónica.

La actividad iniciará el viernes 11 de septiembre a las 9:00 horas con la apertura de acreditaciones, a la que le seguirá el acto formal de apertura convocado para las 11:00 horas. Durante las dos jornadas, el programa previsto se estructurará a través de disertaciones teóricas, paneles de debate y talleres prácticos en vivo, con propuestas orientadas a profesionales del sector, técnicos, estudiantes y la comunidad en general.

El contenido académico y técnico del encuentro se articulará en torno a cuatro grandes bloques temáticos. El primero abordará la interfase segura en referencia a la construcción en madera y la prevención de incendios. El segundo eje estará centrado en sistemas constructivos e innovación, profundizando en metodologías de edificación y experiencias regionales. El tercer bloque contemplará la calefacción con biomasa y la eficiencia energética mediante tecnologías aplicadas al entorno cordillerano. Por último, se desarrollará una serie de talleres prácticos con demostraciones operativas de destilación, afilado y montaje.

Asimismo, en el marco de la feria se llevará a cabo el V Concurso Andino Patagónico de Productos de Madera, una propuesta orientada a poner en valor la creatividad, el diseño regional y la versatilidad de la madera como materia prima fundamental para el desarrollo sostenible.

La FEDEMAD 2026 se encuentra articulada de manera interinstitucional por organismos científico-técnicos, gobiernos provinciales y municipales, y el sector productivo regional, reafirmando el compromiso con el desarrollo sostenible y la generación de valor agregado en origen para los recursos forestales.

EBW