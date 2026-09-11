Esquel puso en marcha el Sistema de Montaña para mapear y regular las actividades en la naturaleza

La Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Esquel convocó a representantes de organismos públicos, instituciones educativas, entidades deportivas, guías y prestadores para dar inicio formal al Sistema de Montaña de Esquel, un espacio técnico impulsado para mapear, clasificar y jerarquizar los circuitos naturales de la localidad.

La jornada inicial tuvo lugar en el Salón Atalaya del Hotel Sol del Sur y contó con la presencia de referentes del Parque Nacional Los Alerces, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, la Subsecretaría de Deportes local, el Centro de Formación Profesional N° 655, la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) y la Asociación de Montañistas de Esquel y Trevelin (AMET), junto a deportistas y vecinos vinculados a la actividad.

La propuesta se encuadra en la Ordenanza N° 125/2024, norma que adhiere a la Ley Nacional 27.665 para declarar de interés social, recreativo y turístico a las disciplinas de montaña. A su vez, la normativa crea el Registro Municipal de Sitios de Práctica de Montañismo, instrumento administrado por el área de Turismo comunal junto a las organizaciones del sector para formalizar la práctica de trekking, escalada, ciclismo, esquí y parapente.

El plan operativo contempla tres fases secuenciales. La etapa inicial abarca el relevamiento técnico de senderos tradicionales y de uso vecinal. La segunda fase evalúa las condiciones de accesibilidad y tenencia de la tierra en cada trazado, de forma previa a cualquier intervención. Por último, la tercera etapa contempla la cartelería, promoción y comercialización de las rutas consensuadas entre los actores participantes.

"Que seamos más de 40 personas reuniéndonos y generando un proyecto conjunto, más allá de las diferentes visiones que podemos tener, es un gran avance", precisó Leandro Choi, asesor técnico de la Subsecretaría de Turismo y coordinador de la reunión.

El esquema de trabajo continuará en los próximos días mediante comisiones específicas distribuidas por zonas geográficas y disciplinas. Desde la organización remarcaron que el canal permanece abierto para recibir observaciones e incorporar a nuevos interesados en las oficinas de la Subsecretaría de Turismo.

EBW