-1°
-4°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 11 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Sistema de MontañaActividades de montañaseguridadPrevisibilidadEsquelChubutTurismo
11 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel puso en marcha el Sistema de Montaña para mapear y regular las actividades en la naturaleza

Reunieron a más de 40 referentes públicos y privados para ordenar, registrar y mapear circuitos de senderismo, escalada y deportes en la naturaleza, garantizando seguridad y previsibilidad turística. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Esquel convocó a representantes de organismos públicos, instituciones educativas, entidades deportivas, guías y prestadores para dar inicio formal al Sistema de Montaña de Esquel, un espacio técnico impulsado para mapear, clasificar y jerarquizar los circuitos naturales de la localidad.

 

La jornada inicial tuvo lugar en el Salón Atalaya del Hotel Sol del Sur y contó con la presencia de referentes del Parque Nacional Los Alerces, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, la Subsecretaría de Deportes local, el Centro de Formación Profesional N° 655, la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) y la Asociación de Montañistas de Esquel y Trevelin (AMET), junto a deportistas y vecinos vinculados a la actividad.

 

 

 

La propuesta se encuadra en la Ordenanza N° 125/2024, norma que adhiere a la Ley Nacional 27.665 para declarar de interés social, recreativo y turístico a las disciplinas de montaña. A su vez, la normativa crea el Registro Municipal de Sitios de Práctica de Montañismo, instrumento administrado por el área de Turismo comunal junto a las organizaciones del sector para formalizar la práctica de trekking, escalada, ciclismo, esquí y parapente.

 

El plan operativo contempla tres fases secuenciales. La etapa inicial abarca el relevamiento técnico de senderos tradicionales y de uso vecinal. La segunda fase evalúa las condiciones de accesibilidad y tenencia de la tierra en cada trazado, de forma previa a cualquier intervención. Por último, la tercera etapa contempla la cartelería, promoción y comercialización de las rutas consensuadas entre los actores participantes.

 

 

 

"Que seamos más de 40 personas reuniéndonos y generando un proyecto conjunto, más allá de las diferentes visiones que podemos tener, es un gran avance", precisó Leandro Choi, asesor técnico de la Subsecretaría de Turismo y coordinador de la reunión.

 

El esquema de trabajo continuará en los próximos días mediante comisiones específicas distribuidas por zonas geográficas y disciplinas. Desde la organización remarcaron que el canal permanece abierto para recibir observaciones e incorporar a nuevos interesados en las oficinas de la Subsecretaría de Turismo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Jorge Ulloga, el querido panadero de Esquel necesita ayuda y lanzaron una tómbola
2
 Dos mujeres policías se pelearon por un oficial dentro de una comisaría
3
 Alerta naranja por nevadas: anticipan hasta 40 centímetros de acumulación en sectores de Chubut
4
 San Martín ganó una final inolvidable y se consagró campeón de la Copa Esquel
5
 Elvira volvió al aula a los 76 años: “Nunca es tarde para aprender”
1
 Trabajadores despedidos del Casino: "Van a seguir siendo asistidos"
2
 Camilo Eque hará escala en El Bolsón y Trevelin con su Gira Patagónica Argentina
3
 Juegos Culturales Chubutenses: se definieron los clasificados a la etapa provincial en Trevelin
4
 Esquel lleva la separación de residuos a los jardines
5
 DICASUR: la Secretaría de Trabajo mantendrá su acompañamiento si avanza la venta
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -