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11 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Lago Puelo avanza con un registro municipal de voluntarios para emergencias e incendios

La iniciativa busca ordenar la participación de vecinos que quieran colaborar, con capacitación previa y coordinación con los organismos responsables.
Por Redacción Red43

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Lago Puelo avanza en un proyecto de ordenanza para crear un cuerpo municipal de voluntarios que pueda colaborar ante situaciones de emergencia, catástrofes y, principalmente, incendios forestales. La propuesta apunta a organizar una respuesta que actualmente muchas veces surge de manera espontánea entre vecinos que se acercan con intención de ayudar.

 

El proyecto fue abordado durante una reunión de trabajo realizada en la sede de la Brigada de Incendios de Las Golondrinas, con la participación de la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Lago Puelo, Natalia Ravarotto; el responsable de Defensa Civil Municipal, Julián Cayún; las concejalas Valeria Thalmann e Inés Hansen, y miembros del Comité de Emergencias Municipal (COEM).

 

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de un Registro Municipal de Voluntarios. Allí podrán incorporarse las personas interesadas en colaborar y, a partir de ese registro, acceder a instancias de capacitación y formación vinculadas con la prevención y respuesta ante emergencias.

 

 

La intención es que quienes quieran ayudar puedan hacerlo con una preparación previa y conozcan cuáles son las tareas en las que pueden participar, cuándo hacerlo y bajo qué coordinación.

 

Capacitación en barrios y parajes

El proyecto contempla que las capacitaciones se planifiquen de acuerdo con las necesidades de Lago Puelo y puedan desarrollarse también en distintos barrios y parajes. Para eso, se prevé trabajar junto a las Juntas Vecinales, con el objetivo de acercar las herramientas de prevención y respuesta a distintos puntos de la localidad.

 

La propuesta busca fortalecer la preparación ante situaciones que puedan afectar a vecinos, familias y al ambiente, pero también generar una forma organizada de canalizar la voluntad de colaboración que aparece durante las emergencias.

 

 

Una ayuda que necesita organización

La iniciativa toma en cuenta una situación que quedó especialmente expuesta durante los últimos incendios forestales de gran magnitud: frente a una emergencia, son muchas las personas que se acercan espontáneamente para colaborar.

 

Esa voluntad de ayudar puede ser muy importante, pero sin una organización previa también puede implicar riesgos. Una persona sin capacitación puede ingresar a un área peligrosa, desconocer los procedimientos de actuación o interferir involuntariamente con las tareas que llevan adelante quienes trabajan en la emergencia.

 

Por eso, el proyecto busca que esa solidaridad pueda transformarse en una participación organizada y capacitada. La intención no es limitar la colaboración de los vecinos, sino establecer herramientas para que puedan hacerlo de una manera más segura y bajo la coordinación de los organismos responsables.

 

 

El Municipio continúa trabajando en conjunto con Defensa Civil, el COEM, el Concejo Deliberante y otros actores vinculados con la gestión de emergencias para avanzar en la propuesta y fortalecer las herramientas locales de prevención y respuesta.

 

 

O.P.

 

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