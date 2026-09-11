Sabina Vetter: “Necesitamos industrias que transformen en un agregado de valor”

Sabina Vetter destacó el potencial forestal de la Patagonia y llamó a avanzar en la integración del sector con otras industrias.

En el marco de una recorrida por Neuquén, Río Negro y Chubut, la directora nacional de Desarrollo Foresto Industrial, Sabina Vetter, visitó la región y valoró el trabajo del sector foresto industrial patagónico: "Soy de Misiones, de Eldorado. A nivel país, es el polo productivo industrial más importante del país", se presentó.

La Sociedad Rural de Esquel será desde este viernes el punto de encuentro de la FEDEMAD 2026, la Feria de la Madera de la Patagonia, que se desarrollará durante dos jornadas con propuestas vinculadas a la construcción en madera, la innovación y el aprovechamiento del recurso forestal.

Y agregó: "Un paisaje totalmente distinto, esta es una región hermosa y en materia de foresta e industria no tiene nada que envidiarle a Misiones o Corrientes".

Vetter agradeció la recepción en la zona y remarcó el esfuerzo conjunto que observó en su recorrida. "Desde el martes que estoy recorriendo, desde Neuquén, Río Negro y ahora Chubut. Hermosas plantaciones, industria, hay un gran esfuerzo del sector privado, hay un enorme esfuerzo del sector público provincial, hay involucramiento, compromiso de las autoridades municipales también, de las instituciones de investigación, de todo el sector", sostuvo.

En ese sentido, agradeció a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y al equipo técnico regional por permitirle realizar la agenda en la región. "Felicitarles por la iniciativa porque realmente hacen honor al eslogan, el eslogan dice de la teoría a la práctica", afirmó.

Uno de los ejes de su mensaje fue la necesidad de integración. "El primer paso para ir a la práctica es la integración, lo repitieron en varios lugares donde escuché, la integración del sector es la base. Nosotros tenemos que ser capaces y tener la madurez suficiente como sociedad para construir esa integración y no que quede en palabras", y explicó: "Integración significa sentar a los actores que realmente son las partes interesadas para que este desarrollo que tanto queremos se concrete".

La funcionaria señaló que esta problemática se repite en distintos puntos del país y recordó su experiencia recorriendo el sector a nivel nacional. "Soy misionera, pero en este cargo represento el país, así que soy de todos lados. Donde voy, yo soy de ese lugar. Si estoy acá, hablo de nosotros porque soy parte de la Patagonia también", expresó.

Los desafíos actuales de la foresto industria

"Tenemos unas plantaciones espectaculares, un material genético espectacular, pero siguen en pie. Mientras sigan en pie, siguen en pie. Es gasto de mantenimiento, es riesgo de incendio, hay que cuidar, hay que monitorear, pero con eso no se genera divisa", advirtió.

"Lo que necesitamos es transformar lo que tenemos muy bien hecho en Argentina, de materia prima en pie, transformarlo en divisas para el país, crecimiento, riqueza, desarrollo", remarcó.

En ese camino, señaló que son claves la industria, la inversión y las condiciones macroeconómicas. "Para lograr ese desarrollo, necesitamos industrias. Industrias que transformen en un agregado de valor. Y la industria va a venir de inversión. Y para que venga la inversión, necesitamos estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica", sostuvo.

"Necesitamos financiamiento. Y para el financiamiento necesitamos estabilidad macroeconómica. Entonces hay un gran esfuerzo, un montón de gente que hoy quizás no está acá, pero que sí es invisible el trabajo que hace", añadió.

Vetter también hizo hincapié en la necesidad de que Argentina se inserte en el mercado internacional con productos de alto valor. "Argentina necesita insertarse en el mundo. Necesitamos vender nuestros productos en el mundo. Tenemos unos productos premium, que se paga mucho en el mundo, que es muy difícil de conseguir", dijo y planteó: "Hay que conectar las partes y ser inteligentes y estratégicos y decir, bueno, ¿Dónde produzco qué? ¿Y dónde vendo qué? ¿Y cómo lo produzco y cómo lo hago?".

Finalmente, llamó a generar sinergia con otros sectores productivos. "La forestoindustria tiene que tener la capacidad de integrarse y de generar sinergia con otros sectores productivos. Nosotros solitos entre nosotros no vamos quizás a llegar muy lejos", indicó.

Como ejemplo mencionó la demanda que generará la minería en los próximos años. "Entonces ahí hay inversión y toda esa transformación que la vamos a tener que hacer juntos. La minería es un gran desarrollo que requiere, estuve viendo el informe, hay un estudio que se hizo sobre toda la demanda que van a necesitar de insumos durante los próximos años, hasta el 2035, 2000 módulos habitacionales para la gente que va a trabajar" concluyendo que esto "está a la vuelta de la esquina".

Vetter dejó la pregunta: "¿Cómo estamos preparados para proveerlos? ¿Qué nos falta?. Entonces juntémonos, qué volumen podemos producir, qué calidad, qué estándar podemos cumplir. Entre todos, sumar una masa crítica y decir bueno, vamos todos para allá. El norte está bien marcado en el país, tenemos un norte clarísimo. Primero, a punta de lanza, Misiones y Corrientes hoy por volumen, ahí tenemos la mayor superficie forestal. Patagonia tiene un montón para dar de calidad forestal".



El desafío de la industria local: "Tenemos que dar ese paso todos juntos. Así que de nuestro lado, de mi lado, en lo personal, en lo profesional, desde la función pública también, en todos los aspectos, estamos sumamente comprometidas y estamos todos comprometidos con lo que hacemos y queremos que el desarrollo suceda. Así que ahora la integración, tenemos que lograr como primer paso, tratar de empezar a trabajar en la integración de todas las partes para salir adelante".

