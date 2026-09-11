Reconocieron a tres vecinos de Esquel por su trayectoria en el turismo de Chubut

El intendente Matías Taccetta acompañó al gobernador Ignacio Torres en el reconocimiento a pioneros y referentes del turismo de Chubut. Entre las personalidades destacadas estuvieron tres vecinos de nuestra ciudad: Lilia Kinsella, Randal Williams y Arturo De Bernardi, quienes realizaron aportes fundamentales para el crecimiento de Esquel como destino turístico.

Arturo De Bernardi fue reconocido por su aporte al turismo de invierno y por su papel en la consolidación del Centro de Esquí La Hoya. Randal Williams recibió la distinción por su trayectoria vinculada al desarrollo turístico, entre ellas la construcción de las primeras cabañas de Rayen Hue y distintas iniciativas de promoción de Esquel. Por su parte, Lilia Kinsella fue destacada por su extensa trayectoria al frente de Villa Azul y por su participación en el fortalecimiento del sector hotelero y gastronómico de la región.

“Es un orgullo que tres referentes de Esquel sean reconocidos por su aporte al turismo de nuestra provincia. Ellos fueron parte de quienes creyeron en nuestra ciudad cuando todavía había mucho por construir y dejaron una huella que hoy forma parte de nuestra identidad turística”, expresó Taccetta.

El intendente destacó además la importancia de vincular ese legado con las oportunidades que genera la nueva legislación. “Tenemos una historia turística muy importante y ahora tenemos la posibilidad de seguir construyendo sobre esas bases, con nuevas inversiones, más infraestructura y más trabajo para nuestros vecinos. Desde el municipio vamos a acompañar todo lo que permita que Esquel siga creciendo como destino”, concluyó.

R.G