Chubut: salió a comprar una torta para su pareja y terminó en una tragedia

Una salida que tenía como objetivo preparar un festejo terminó con una tragedia este miércoles por la noche. Un hombre de 39 años atropelló con su Ford Fiesta a un peatón que murió en el acto, en el camino alternativo Roque González.

El hecho ocurrió cerca de las 21, a unos tres kilómetros de la rotonda de ingreso al barrio San Cayetano. La víctima tendría entre 65 y 70 años y, al momento del accidente, todavía no había sido identificada oficialmente.

Según informó el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, el conductor circulaba desde Kilómetro 3 hacia San Cayetano y no habría advertido al peatón a tiempo.

“Lamentablemente, se cruza un peatón, el cual no logra divisar y, bueno, impacta de lleno contra la humanidad de esta persona, la cual en forma instantánea pierde la vida”, explicó.

La investigación también analiza la velocidad del vehículo. “El límite permitido son 40 kilómetros por hora en esa zona y, bueno, iba a más de esa velocidad”, señaló Mulero.

A esto se suman las condiciones del sector, donde se investiga la falta de iluminación y señalización, además del cruce del peatón por un lugar no habilitado. El test de alcoholemia al conductor dio negativo.

El vehículo fue secuestrado para las pericias y la Fiscalía quedó a cargo de la investigación. El cuerpo fue trasladado para realizar la autopsia correspondiente.

En medio de las actuaciones se conoció el dato que volvió todavía más dramático el episodio: el conductor había salido de su casa para comprar una torta para su pareja, que estaba cumpliendo años. Lo que debía ser una compra para un festejo terminó en un accidente fatal.

Información y fotografía: ADNsur

MA