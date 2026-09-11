Gastón Escobar fue designado como nuevo coordinador de Juntas Vecinales de Esquel

Gastón Escobar, presidente de la Junta Vecinal del barrio 28 de Junio, fue designado como nuevo coordinador de Juntas Vecinales de la Municipalidad de Esquel.

La noticia trascendió en las últimas horas y fue confirmada por el propio Escobar en diálogo con este medio, ratificando que asumirá nuevas funciones dentro de la estructura municipal.

Ante esta nueva responsabilidad, Escobar explicó que deberá apartarse temporalmente de la presidencia de la Junta Vecinal mientras se desempeñe en su nuevo cargo. En ese período, detalló Escobar, la vicepresidenta de la Junta Vecinal, Berta, asumiría las funciones correspondientes a la presidencia.

De todos modos, remarcó que continuará vinculado al trabajo vecinal.

De esta manera, Escobar pasará a desempeñarse en el área municipal que trabaja junto a las distintas juntas vecinales de Esquel, luego de su experiencia al frente de la organización barrial del 28 de Junio.

R.G