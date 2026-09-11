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Por Redacción Red43

Chubut fortalece su posicionamiento en el segmento de turismo de alta gama

La Provincia participó del Patagonia Travel Summit, un evento que reunió a 60 Hosted Buyers, con el objetivo de promover la oferta turística patagónica. 
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut participó del Patagonia Travel Summit, un encuentro especializado en turismo de alta gama que se desarrolló en el Sheraton Buenos Aires Greenville Polo & Resort y reunió a compradores, operadores y representantes de destinos y empresas vinculadas a la oferta turística de la Patagonia.

 

La participación de Chubut se concretó días pasados a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Casa del Chubut, como parte de la estrategia provincial de promoción y comercialización turística en mercados y espacios estratégicos.

 

La jornada contó con 60 Hosted Buyers, principalmente DMC y profesionales especializados en la comercialización de productos y experiencias de la Patagonia, junto a 30 expositores de distintos destinos y empresas del sector.

 

En este marco, se desarrolló PataNet, la ronda de negocios del evento, donde la representación de Chubut mantuvo 24 reuniones comerciales con compradores y operadores, generando nuevos contactos y oportunidades para posicionar los destinos, productos y experiencias de la provincia.

 

El Patagonia Travel Summit se caracterizó por un formato boutique, orientado a generar vínculos comerciales de calidad entre compradores especializados y una oferta seleccionada de hoteles, lodges, destinos y experiencias de la Patagonia argentina y chilena.

 

 

 

Promoción y comercialización

 

La presencia de Chubut en este tipo de encuentros forma parte de una estrategia que busca ampliar la llegada de la oferta turística provincial a nuevos canales de comercialización, fortalecer los vínculos con operadores y agencias y generar oportunidades concretas de negocios.

 

En un espacio enfocado especialmente en el turismo premium, Chubut presentó la diversidad de su propuesta turística, con experiencias vinculadas a la naturaleza, la aventura, la gastronomía, la cultura y los paisajes únicos de la provincia.

 

 

 

 

R.G

 

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