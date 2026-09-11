Chubut fortalece su posicionamiento en el segmento de turismo de alta gama

El Gobierno del Chubut participó del Patagonia Travel Summit, un encuentro especializado en turismo de alta gama que se desarrolló en el Sheraton Buenos Aires Greenville Polo & Resort y reunió a compradores, operadores y representantes de destinos y empresas vinculadas a la oferta turística de la Patagonia.

La participación de Chubut se concretó días pasados a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Casa del Chubut, como parte de la estrategia provincial de promoción y comercialización turística en mercados y espacios estratégicos.

La jornada contó con 60 Hosted Buyers, principalmente DMC y profesionales especializados en la comercialización de productos y experiencias de la Patagonia, junto a 30 expositores de distintos destinos y empresas del sector.

En este marco, se desarrolló PataNet, la ronda de negocios del evento, donde la representación de Chubut mantuvo 24 reuniones comerciales con compradores y operadores, generando nuevos contactos y oportunidades para posicionar los destinos, productos y experiencias de la provincia.

El Patagonia Travel Summit se caracterizó por un formato boutique, orientado a generar vínculos comerciales de calidad entre compradores especializados y una oferta seleccionada de hoteles, lodges, destinos y experiencias de la Patagonia argentina y chilena.

Promoción y comercialización

La presencia de Chubut en este tipo de encuentros forma parte de una estrategia que busca ampliar la llegada de la oferta turística provincial a nuevos canales de comercialización, fortalecer los vínculos con operadores y agencias y generar oportunidades concretas de negocios.

En un espacio enfocado especialmente en el turismo premium, Chubut presentó la diversidad de su propuesta turística, con experiencias vinculadas a la naturaleza, la aventura, la gastronomía, la cultura y los paisajes únicos de la provincia.

R.G