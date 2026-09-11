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Por Redacción Red43

Esquel tendrá un viernes frío, con una mínima de -5°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas bajo cero durante las primeras horas y una máxima de apenas 3°C. La probabilidad de precipitaciones llegará hasta el 70% durante la madrugada.
Por Redacción Red43

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Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este viernes 11 de septiembre Esquel tendrá una jornada fría, con una temperatura mínima estimada en -5°C y una máxima que alcanzará los 3°C.

 

Durante la madrugada se prevé una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%, mientras que hacia la mañana ese porcentaje descenderá a entre 0% y 10%. Para la tarde y la noche, en tanto, no se esperan precipitaciones.

 

La temperatura rondará los -3°C durante la madrugada, mientras que durante la mañana se mantendría en torno a los -5°C. Por la tarde podría alcanzar los 3°C y hacia la noche descendería nuevamente hasta los -2°C.

 

El pronóstico también indica vientos de entre 13 y 22 km/h durante la madrugada y la mañana, reduciéndose a entre 7 y 12 km/h durante la tarde y la noche.

 

 

 

 

R.G

 

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