Esquel tendrá un viernes frío, con una mínima de -5°C

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este viernes 11 de septiembre Esquel tendrá una jornada fría, con una temperatura mínima estimada en -5°C y una máxima que alcanzará los 3°C.

Durante la madrugada se prevé una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%, mientras que hacia la mañana ese porcentaje descenderá a entre 0% y 10%. Para la tarde y la noche, en tanto, no se esperan precipitaciones.

La temperatura rondará los -3°C durante la madrugada, mientras que durante la mañana se mantendría en torno a los -5°C. Por la tarde podría alcanzar los 3°C y hacia la noche descendería nuevamente hasta los -2°C.

El pronóstico también indica vientos de entre 13 y 22 km/h durante la madrugada y la mañana, reduciéndose a entre 7 y 12 km/h durante la tarde y la noche.

R.G