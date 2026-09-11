El invierno sigue, pero el fin de semana cambia de a poco

A diez días del comienzo de la primavera, la Comarca Andina se prepara para un nuevo fin de semana todavía marcado por el invierno. El viernes tendrá cielo mayormente nublado y temperaturas bajas, mientras que entre sábado y domingo se esperan algunos cambios en el escenario meteorológico.

Este viernes 11 de septiembre comienza con registros cercanos a los 2 °C y una mañana fría. Durante las primeras horas el cielo tendrá bastante nubosidad, aunque la cobertura irá disminuyendo por momentos.

La temperatura subirá de manera gradual y alcanzaría alrededor de 6 a 7 °C durante la tarde, para volver a descender hacia la noche. El viento soplará del este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante buena parte del día, y disminuirá hacia la noche.

Las precipitaciones tendrán una probabilidad baja, de entre 0 y 10%, por lo que el viernes se presenta principalmente como una jornada fría y nublada.

El sábado tendrá una tarde con más viento

El sábado 12 comenzará nuevamente con temperaturas bajo cero. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana podrían registrarse valores de entre -3 y -2 °C. Con el correr del día, la temperatura irá en ascenso. Los datos horarios muestran valores que podrían llegar a 10 y 11 °C durante la tarde, aunque el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una previsión más moderada, con una máxima de alrededor de 7 °C.

El cielo tendrá momentos parcialmente nublados y no se esperan precipitaciones. El viento, en cambio, será más protagonista durante la tarde y la noche, con valores que podrían superar los 30 km/h según el pronóstico general.

El domingo aparece como el día con mayor ascenso térmico

Para el domingo 13 de septiembre, el escenario cambia nuevamente. La jornada comenzará fría, con registros cercanos a los 0 °C, pero las temperaturas subirán durante el día. Los datos horarios muestran un ascenso que podría llevar los registros hasta 13 o 14 °C durante la tarde, acompañado por períodos de nubosidad variable. El Servicio Meteorológico Nacional, en cambio, mantiene una estimación más baja, cercana a los 6 °C de máxima.

El viento será más suave, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, y no se prevén precipitaciones.

Así, el fin de semana tendrá un comienzo bien invernal, con frío y nubosidad, mientras que hacia el domingo aparece una señal de cambio en las temperaturas. Todo esto, mientras quedan 11 días para el inicio de la primavera.

O.P.