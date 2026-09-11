“Y vos... ¿Quién sos?” tendrá dos funciones en Esquel durante septiembre

El Espacio Cultural La Casa del Piano de Esquel será escenario de dos funciones de “Y vos... ¿Quién sos?”, una propuesta teatral del grupo Picaporte que llegará a la ciudad durante el segundo fin de semana de septiembre.

Las presentaciones serán el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre, ambas a las 21 horas, en el espacio ubicado en Conesa 1075.

La obra cuenta con las actuaciones de Pablo Williams, en el papel de Giuse, y Jorge Oriola, quien interpreta a Don Bernardo. La dirección está a cargo de Maxi Mariani y la autoría corresponde a Valeska Zúñiga. Federico Oriola se encuentra a cargo de la luminotecnia.

Las entradas tienen un valor de $18.000 y los cupos son limitados. Para realizar consultas o reservas, los interesados pueden comunicarse al teléfono o WhatsApp (280) 4400772, o contactarse a través de Instagram con @lacasadelpianoesquel.

R.G