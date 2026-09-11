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11 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

“Y vos... ¿Quién sos?” tendrá dos funciones en Esquel durante septiembre

La obra del grupo de teatro Picaporte se presentará el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, a las 21 horas, en el Espacio Cultural La Casa del Piano. Las entradas tienen un valor de $18.000 y los cupos son limitados.
Por Redacción Red43

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El Espacio Cultural La Casa del Piano de Esquel será escenario de dos funciones de “Y vos... ¿Quién sos?”, una propuesta teatral del grupo Picaporte que llegará a la ciudad durante el segundo fin de semana de septiembre.

 

Las presentaciones serán el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre, ambas a las 21 horas, en el espacio ubicado en Conesa 1075.

 

 

 

La obra cuenta con las actuaciones de Pablo Williams, en el papel de Giuse, y Jorge Oriola, quien interpreta a Don Bernardo. La dirección está a cargo de Maxi Mariani y la autoría corresponde a Valeska Zúñiga. Federico Oriola se encuentra a cargo de la luminotecnia.

 

Las entradas tienen un valor de $18.000 y los cupos son limitados. Para realizar consultas o reservas, los interesados pueden comunicarse al teléfono o WhatsApp (280) 4400772, o contactarse a través de Instagram con @lacasadelpianoesquel.

 

 

 

R.G

 

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