Este sábado continúa la FEDEMAD en Esquel: todo lo que habrá en la segunda jornada

La Feria de la Madera de la Patagonia (FEDEMAD) transita este sábado su segunda jornada en la Sociedad Rural de Esquel, con una agenda centrada en la calefacción con biomasa, la eficiencia energética y los desafíos que atraviesa el sector forestoindustrial de la Patagonia.

La actividad comenzó a las 9 con el Bloque 3, denominado “Calefacción con Biomasa y Eficiencia Energética”, que reúne distintas experiencias y exposiciones vinculadas al uso de la madera y sus derivados como fuente de energía.

Estufas y calefacción con biomasa

La primera presentación estuvo a cargo de Pablo Kulbaba, de Hacono, quien abordó las estufas de inercia térmica, con una introducción sobre su recorrido histórico y el estado actual de este tipo de tecnología.

A continuación, la Red BIOCA presenta la experiencia del Proyecto Lumbre, vinculada con estufas de alta prestación y alternativas de calefacción eficiente.

Durante la mañana también se desarrolla una exposición sobre experiencias de calefacción con pellets, a cargo de Sabrina Vetter, de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Una mesa sobre el futuro de la forestoindustria

A partir de las 11, la FEDEMAD tendrá una mesa redonda dedicada a los “Desafíos y oportunidades para el sector foresto industrial de Patagonia”.

El espacio reunirá a representantes de instituciones y organismos vinculados con la actividad forestal, productiva, científica, educativa y tecnológica.

Entre las entidades participantes se encuentran el CIEFAP, las municipalidades de Esquel y Trevelin, el Gobierno del Chubut a través del Ministerio de Producción, la Secretaría de Bosques y la Secretaría de Ciencia y Tecnología, además del Ministerio de Economía de la Nación y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

También participan el Consejo Federal de Inversiones (CFI), INTA, CONICET, el Colegio de Arquitectos de la Provincia del Chubut, el CPITI Chubut, ISET N° 815, los Centros de Formación Profesional N° 655 y N° 660, la Escuela Provincial N° 701 “Francisco Eduardo Gilardoni”, ADRe Comarca Los Alerces, Pau Costa Foundation y SPMF-SB–UNPSJB.

La segunda jornada busca así continuar con el intercambio entre los distintos actores que forman parte de la cadena de la madera, con eje en el aprovechamiento del recurso, la generación de valor agregado, la eficiencia energética y las posibilidades de desarrollo de la forestoindustria en la Patagonia.

AMD