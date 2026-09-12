Rock en Esquel: Karma toca esta noche en Plan B

La banda esquelense Karma tendrá una nueva presentación en la ciudad durante la madrugada de este domingo, en el marco de una fecha que se desarrollará esta noche de sábado en Plan B, la cervecería ubicada en 25 de Mayo 460.

El show será después de la medianoche y tendrá entrada libre y gratuita, una propuesta que permitirá disfrutar de una nueva presentación de la banda local.

Karma está integrada por Gonzalo Godoy en guitarra y voz, Gustavo Godoy en batería y Alejandro Savall en bajo. El grupo se formó en Esquel y desde 2019 trabaja en la construcción de un repertorio propio y un sonido basado en el formato de trío.

La banda cuenta con el disco “Natural”, un trabajo registrado en Estudio Patagón con el apoyo de fondos concursables del Instituto Nacional de la Música (INAMU).

El álbum reúne canciones de distintas etapas del grupo y refleja el sonido que Karma buscó desarrollar en su actual formación. Durante su recorrido, la banda también realizó presentaciones en espacios educativos y participó de propuestas culturales y solidarias en la ciudad.

La fecha de esta noche será una nueva oportunidad para escuchar en vivo a Karma en Esquel. El acceso será libre y gratuito y el show comenzará después de la medianoche, ya durante la madrugada del domingo.

AMD