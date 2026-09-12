Elecciones del ISSyS: dónde consultar el padrón, las listas y toda la documentación

El Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) incorporó en su portal institucional un acceso directo al sitio destinado a concentrar y facilitar la consulta de toda la información oficial vinculada con el proceso electoral convocado para el próximo 30 de noviembre.

La información puede consultarse ingresando al portal institucional www.issys.gov.ar, seleccionando el botón “Elecciones ISSyS 2026”, o directamente a través de: https://issys.chubut.gov.ar/elecciones-issys-26/

El nuevo espacio permite acceder al cronograma electoral, el Decreto N° 1314/26 de convocatoria y su Reglamento Electoral, además de las resoluciones, actas y demás documentación que emita la Junta Electoral durante el desarrollo del proceso.

Información actualizada del proceso electoral

El cronograma establece las distintas instancias previstas hasta la jornada de votación. Entre las principales fechas se encuentra la exhibición del padrón provisorio el 1 de octubre, la presentación de listas de candidatos hasta el 21 de octubre, la oficialización de listas el 31 de octubre y las elecciones el 30 de noviembre, de 9 a 16 horas. El escrutinio definitivo y la proclamación están previstos para el 1 de diciembre.

Asimismo, en el sitio se publicarán las actuaciones y definiciones que adopte la Junta Electoral conformada especialmente para conducir y ordenar el proceso. La Resolución N° 1/26, ya disponible para consulta, establece la distribución de cargos entre sus integrantes.

Herramienta para gestión electoral y canal de contacto

La plataforma fue desarrollada por la Dirección General de Coordinación Tecnológica del Ministerio de Gobierno del Chubut, como parte de un Sistema de Gestión Electoral destinado a brindar soporte integral a las distintas etapas del proceso eleccionario.

La herramienta permite centralizar la información electoral, mejorar los mecanismos de control y trazabilidad y agilizar las tareas de las autoridades responsables de llevar adelante cada instancia del proceso.

La incorporación de este acceso tiene como objetivo centralizar la documentación electoral en un único espacio institucional, garantizar el acceso público a la normativa y mantener actualizados a los afiliados activos y pasivos sobre cada instancia del proceso.

Además, la Junta Electoral habilitó el correo juntaelectoral2026@issys.gov.ar para recibir consultas relacionadas con las elecciones.

De esta manera, se continúa acompañando el proceso electoral mediante herramientas que fortalecen el acceso a la información, la organización de las distintas etapas y la transparencia institucional.

AMD