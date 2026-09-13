Día del Bibliotecario: por qué se celebra el 13 de septiembre

Cada 13 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Bibliotecario, una fecha que tiene su origen en la creación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, dispuesta por la Primera Junta de Gobierno en 1810.

La iniciativa fue impulsada por Mariano Moreno, entonces secretario de Gobierno, quien consideraba necesario fortalecer la educación de los jóvenes, especialmente después de las Invasiones Inglesas. La primera sede funcionó en las actuales calles Moreno y Perú y tuvo como primeros bibliotecarios al Dr. Saturnino Segurola y Fray Cayetano Rodríguez.

La creación de la biblioteca estuvo vinculada a otras iniciativas promovidas por Moreno, como la publicación de la Gazeta de Buenos Ayres y la traducción de El contrato social, de Jean-Jacques Rousseau.

En aquella época, Moreno destacó la importancia de formar ciudadanos preparados para el futuro del país. “La Junta (…) llamará en su socorro a los hombres sabios y patriotas”, señaló en La Gaceta del 13 de septiembre de 1810.

La fecha fue establecida como Día del Bibliotecario en 1942, durante un Congreso de Bibliotecarios realizado en Santiago del Estero. En 1954, mediante el Decreto N.° 17.650/54, quedó instituida a nivel nacional para homenajear a los bibliotecarios y las bibliotecas de todo el país.

R.G