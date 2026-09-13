Colapinto larga 9°: ¿a qué hora corre en el GP de España?

Franco Colapinto tendrá este domingo una carrera especial en Madrid. El Gran Premio de España marcará el estreno del Madring como escenario de la Fórmula 1 y el argentino llegará a la largada desde una posición que le permite pensar en los puntos.

El circuito tiene 5,47 kilómetros y 22 curvas, con una combinación de sectores rápidos, fuertes frenadas y zonas técnicas. La carrera tendrá 57 vueltas y uno de sus puntos más llamativos será La Monumental, una curva peraltada de 550 metros que llega a una inclinación del 24%.

El Madring es nuevo para todos los pilotos, por lo que la carrera también será una prueba diferente para las escuderías. Durante el fin de semana los equipos fueron recopilando información sobre el comportamiento de los autos, el desgaste de los neumáticos y las posibilidades de adelantamiento.

Para Colapinto, el noveno puesto puede ser una buena oportunidad. El argentino logró meterse en la Q3 y quedó por delante de su compañero Pierre Gasly, que largará desde el 14° lugar.

La posición de partida puede ser importante porque adelantar no será sencillo en algunos sectores del circuito. Una buena largada, el ritmo del Alpine y una estrategia acertada serán claves para que el argentino pueda mantenerse en la pelea por los puntos.

Además, Colapinto llega con confianza después de una clasificación en la que consiguió una de sus mejores actuaciones del año. En la Q2 registró 1:33.038 y avanzó a la última ronda, mientras que Gasly quedó eliminado.

En la Q3, el argentino volvió a mejorar y marcó 1:32.903 para quedarse con el noveno lugar. Arvid Lindblad terminó décimo, a 0.138 segundos de Colapinto.

El resultado también fue destacado por Steve Nielsen, director de Alpine, quien calificó como “brillante” el trabajo del argentino y consideró que el noveno puesto probablemente fue el mejor resultado al que podía aspirar el equipo.

Ahora el escenario será diferente. Colapinto tendrá que cuidar los neumáticos, sostener el ritmo durante las 57 vueltas y aprovechar cualquier oportunidad que aparezca durante la carrera.