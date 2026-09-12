Trump habló de Malvinas y sorprendió con una propuesta para resolver la disputa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la disputa por las Islas Malvinas y planteó que podría intervenir para intentar resolver el conflicto entre Argentina y el Reino Unido.

Las declaraciones fueron realizadas durante su visita a Dublín, donde el mandatario respondió preguntas de periodistas sobre la situación entre ambos países. Trump calificó un eventual enfrentamiento por las islas como un “desastre potencial” y sostuvo que estaría dispuesto a intervenir si Argentina o el Reino Unido solicitaran su ayuda.

“Probablemente podré solucionarlo”, afirmó el presidente estadounidense al referirse a la posibilidad de participar en una eventual negociación.

Trump también describió a Argentina y Reino Unido como dos países actualmente enfrentados por la cuestión de las islas. En ese contexto, volvió a cuestionar la posibilidad de que Londres estuviera dispuesto a emprender una nueva operación militar en el Atlántico Sur.

El mandatario recordó además la ocupación británica de las islas y señaló que, en la actualidad, el Reino Unido enfrenta otros problemas, entre ellos cuestiones vinculadas con la inmigración y la energía. “No sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos”, sostuvo, en referencia a la distancia que separa a las islas de territorio británico.

El reclamo argentino

Las nuevas declaraciones de Trump se conocen pocos días después de que el Gobierno de Javier Milei anunciara nuevas medidas vinculadas con el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Entre ellas, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para endurecer las sanciones contra empresas y personas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas y anunció nuevas acciones ante organismos internacionales.

La decisión está relacionada con el avance del proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El Gobierno argentino sostiene que las actividades hidrocarburíferas realizadas en las islas se desarrollan a partir de licencias que considera ilegítimas.

En ese marco, la Argentina inició procesos sancionatorios contra 60 personas y empresas vinculadas con esas actividades y presentó además una denuncia penal contra las compañías involucradas.

La posición de Estados Unidos

Las palabras de Trump vuelven a poner el foco sobre el papel de Washington en la disputa de soberanía. Estados Unidos mantiene oficialmente una posición de neutralidad respecto de la soberanía de las islas, aunque el presidente estadounidense ya había planteado recientemente la posibilidad de revisar la postura histórica de su país.

La nueva referencia a Malvinas se suma así a las señales que Trump viene dando sobre la cuestión y a la expectativa del Gobierno argentino respecto del rol que Estados Unidos podría asumir en futuras negociaciones.

MA