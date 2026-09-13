Provincia fortalece la seguridad con la incorporación de drones con IA y visión nocturna

En el marco de la permanente política de inversión y modernización de recursos en materia de seguridad ciudadana que lleva adelante el Gobierno Provincial, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, confirmó la incorporación de más tecnología para reforzar las tareas de prevención, investigación y asistencia operativa de la Policía del Chubut.

Concretamente, se trata de drones térmicos de última generación, con multiplicidad de cámaras, que suman inteligencia artificial, sistemas avanzados de zoom óptico y cuentan con visión láser y visión nocturna. Es una herramienta que ya está siendo implementada en las Unidades Regionales de localidades como Comodoro Rivadavia, Trelew y Esquel y se extenderá al resto de las localidades de Chubut.

Exitosas pruebas piloto

El responsable de la cartera provincial de Seguridad se refirió a la implementación preliminar de los nuevos drones en la localidad de Trelew, más precisamente en operativos llevados adelante en la zona periurbana y rural, y dijo que “se obtuvieron excelentes resultados en cada una de las pruebas piloto”, e incluso en despliegues nocturnos en donde los drones fueron vitales para detectar, perseguir y detener delincuentes.

En la ciudad de Rawson, la utilización de un dron equipado con cámara infrarroja permitió colaborar en la aprehensión de tres personas que se encontraban cometiendo hechos vinculados al abigeato en una zona de chacras. Asimismo, en la zona rural de Gaiman, se registró un hecho de similares características, en el cual una persona vinculada al robo de ganado emprendió la fuga hacia una zona de campo y fue arrestada tras ser localizada gracias a la visión nocturna.

“Su utilidad ha sido ampliamente comprobada”, sostuvo Iturrioz, quien afirmó que la llegada de estas nuevas herramientas se efectiviza en el marco de una “permanente política de modernización de los recursos tecnológicos” con los que cuenta la fuerza, y que la gestión lleva adelante desde el primer día.

Unidad VANT: más tecnología aplicada al combate del delito

En 2023, se creó la Unidad VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados) con el objetivo de incorporar y desarrollar capacidades tecnológicas aplicadas a las tareas de prevención, investigación y asistencia operativa de la Policía del Chubut.

La incorporación de esta tecnología fue acompañada por la profesionalización del recurso humano: ya fueron capacitados más de 70 agentes, entre ellos personal de la Policía, de Bosques, Manejo del Fuego, Protección Ciudadana y Bomberos, y otras fuerzas que cuentan con pilotos especializados en el manejo de drones.

El desarrollo de la Unidad VANT constituye una inversión estratégica en materia de seguridad pública, cuya evolución le ha permitido pasar de una utilización complementaria, a ser considerada actualmente como un recurso tecnológico indispensable para la investigación criminal, la búsqueda y localización de personas, el apoyo a procedimientos policiales y operativos nocturnos, e intervenciones en zonas rurales y de difícil acceso.

R.G