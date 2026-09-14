En la recta final del invierno, el lunes comienza frío y con más nubosidad

La Comarca Andina comienza una nueva semana con una mañana que todavía tendrá rasgos invernales. Después de un fin de semana en el que el sol se hizo presente, aunque acompañado por temperaturas frescas, este lunes 14 de septiembre propone otro escenario: frío durante las primeras horas y un cielo que irá cubriéndose con el correr de la jornada.

Para el inicio del día, la temperatura prevista es de -1°C y cielo parcialmente nublado. El viento llegará desde el sudoeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Con el avance de la mañana, el panorama irá cambiando de manera gradual. La temperatura subirá y alcanzará una máxima de 12°C, mientras que las nubes tendrán cada vez mayor presencia.

Más nubosidad durante la tarde

La tarde será el momento en que más se note el cambio respecto de las primeras horas. El cielo estará mayormente nublado y el viento del sudoeste aumentará, con velocidades previstas de entre 13 y 22 km/h. A pesar de la mayor cobertura nubosa, no se esperan precipitaciones durante la jornada.

Hacia la noche, el cielo continuará mayormente nublado. La temperatura volverá a descender y se ubicará alrededor de los 4°C, con viento del oeste de entre 7 y 12 km/h.

Últimos días del invierno

El comienzo de esta semana llega en la recta final del invierno, con un contraste que resulta habitual en esta época del año en la Comarca Andina: una mañana fría, ascenso de la temperatura durante el día y nuevo descenso hacia la noche.

Después de disfrutar del sol durante el fin de semana, este lunes tendrá menos presencia de cielo despejado y una evolución marcada por el aumento de la nubosidad.

Por ahora, el dato más claro para quienes comiencen temprano la jornada será el frío de las primeras horas. Para quienes tengan actividades durante la tarde, la temperatura será más alta, aunque con mayor nubosidad y algo más de viento.

Así comienza una nueva semana en la Comarca Andina, mientras el invierno transita sus últimos días.

O.P.