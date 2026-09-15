Se aproxima el Segundo Encuentro de la Mujer Judicial

Las localidades de Esquel y Trevelin albergarán los días 29, 30 y 31 de octubre el programa “Capacitación y Diálogo: Construyendo Justicia con la Comunidad”. La actividad forma parte del Segundo Encuentro Preparatorio del Primer Congreso Nacional de la Mujer Judicial, previsto para marzo de 2027, con la organización de la Red Mujeres para la Justicia y la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chubut (AMFJCH), en conjunto con la Municipalidad de Esquel.

La iniciativa está abierta a la participación de magistradas, funcionarias y trabajadoras del ámbito judicial, así como a integrantes de organizaciones de la sociedad civil, referentes comunitarias y mujeres de la comunidad local interesadas en el acceso a los derechos y la construcción de un servicio de justicia participativo. A través de conferencias, talleres de trabajo y espacios de diálogo, las actividades apuntan a abordar los desafíos actuales desde una mirada federal y de proximidad.

El cronograma comenzará el jueves 29 de octubre a las 18:30 con la apertura oficial de la jornada, la interpretación del Himno Nacional y un minuto de silencio en homenaje a Azul Bilbao. Posteriormente, se llevarán a cabo las disertaciones de Diana Maffía y Dora Barrancos.

El viernes 30 de octubre la actividad iniciará a las 8:30 con las acreditaciones. De 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 se desarrollarán los talleres de trabajo. El Primer Taller tratará sobre "Vulnerabilidades, violencias y cuidados", con foco en acciones de impacto en niñez, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, salud mental y adultos mayores, dictado por Liliana Tojo y Adriana Krasnow. En paralelo, el Segundo Taller abordará el "Acceso a la justicia" desde una perspectiva de proximidad, articulaciones, mujeres, ruralidad y pueblos originarios, junto a un diálogo sobre el rol del Estado y la sociedad civil, a cargo de Alicia Ester Tate y Patricia Gorza.

Por la tarde del viernes, de 16:00 a 17:30 se presentarán las conclusiones de los talleres, y de 17:45 a 18:45 se realizará el panel "Respuestas judiciales al acceso a la justicia", donde se expondrán propuestas para optimizar el servicio. A las 19:00, Aída Kemelmajer disertará sobre "Justicia Restaurativa en Civil y Familia", para luego dar lugar a las palabras de cierre a las 20:15.

Las jornadas concluirán el sábado 31 de octubre. A las 8:30 se concretará la Asamblea de la Red, mientras que a las 10:00 se prevé una salida desde Esquel hacia el Campo de Tulipanes en Trevelin para realizar un "Encuentro con mujeres locales", pensado como un espacio de escucha e intercambio comunitario.

Para quienes asistan desde fuera de la región, la organización recomienda adquirir pasajes hacia Esquel o Bariloche. En caso de arribar a Bariloche, se deberá prever la llegada antes de las 13:00 del jueves 29 para utilizar el transporte terrestre coordinado por la organización. La inscripción se encuentra abierta a través de formulario virtual.

EBW