Microbasurales en Esquel: "No se trata de falta de educación, es sentido común y respeto"

Desde la Gerencia de GIRSU de la Municipalidad de Esquel manifestaron preocupación por la continua formación de microbasurales en distintos sectores de la ciudad. La problemática exige un despliegue constante de equipamiento y personal municipal para efectuar tareas de saneamiento que, sin embargo, se ven desestimadas a los pocos días por el arrojo recurrente de desechos.

Mariana López Rey, gerente del área, explicó la dinámica de trabajo y la dificultad que genera esta conducta en la vía pública. "Se viene dando hace un tiempo, lo venimos siguiendo, venimos trabajando en lo que es limpieza, puntualmente los microbasurales que se forman, pero hemos notado que nosotros limpiamos y a los dos o tres días ya comienza la gente a arrojar residuos nuevamente", señaló.

Asimismo, la funcionaria detalló el impacto operativo y los recursos que exige cada intervención. "Para estas limpiezas se disponen recursos y demás, son horas de operarios, es consumo de combustible. Tenemos una nueva cuadrilla de tres personas que trabajan rotando entre todos los microbasurales, pero hay que ir con un camión, con un carretón, con una máquina. Son cinco días, tres días ya empezaron a arrojar residuos nuevamente, una limpieza que llevó dos. Cuando terminamos toda la recorrida, la calle Libertad sigue del mismo modo", indicó.

La funcionaria remarcó que estas acciones constituyen una infracción a las normativas municipales vigentes. "Son prácticas que tienen que ver con una infracción a una ordenanza, que tiene prohibido arrojar residuos en la vía pública y esto hay que nombrarlo como es, es una infracción que comete el vecino que lo hace. Nos dicen que algunos son vecinos de la zona y otros son vecinos que van con sus camionetas de otros puntos de la ciudad", afirmó.

Respecto a la disposición de voluminosos y restos orgánicos en lugares no habilitados, la responsable de GIRSU sostuvo que no se trata de una falta de información o de campañas institucionales. "El que entiende que puede arrojar restos de faena, colchones o televisores en la vía pública, creo que no se trata de una cuestión de educación ni de concientización. Eso es sentido común, respeto por el vecino y respeto por el entorno donde vivimos", enfatizó.

En este marco, recordó que el municipio ofrece múltiples canales e infraestructura gratuita para el depósito de residuos urbanos. "En Esquel tenemos recolección domiciliaria, cuatro estaciones de reciclado, el ecocanje, el centro de organización del reciclaje, contenedores en la planta los fines de semana, un asistente virtual las 24 horas, un teléfono de GIRSU y la oficina de recolección. Las herramientas están dadas de manera sobrada. La disposición en la planta es gratuita para el vecino; esto no tiene que ver con que no hay lugar, sino con que cada uno se haga responsable de la gestión de los residuos que genera", concluyó.

EBW