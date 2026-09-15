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Por Redacción Red43

Reabrieron el ANPRALE tras el cierre preventivo

El Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido vuelve a recibir visitantes luego de permanecer cerrada preventivamente. El registro previo y las medidas de seguridad continúan siendo obligatorios para ingresar.
Por Redacción Red43

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El Gobierno de Río Negro informó este martes 15 de septiembre la reapertura del Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido (ANPRALE), en El Bolsón, luego del cierre preventivo dispuesto ante condiciones meteorológicas adversas.

 

Con el restablecimiento de las condiciones para el ingreso, quienes quieran recorrer el área deberán tener presente que se trata de un ambiente natural agreste, con riesgos propios de la montaña.

 

Desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático remarcaron la importancia de planificar la visita, consultar las condiciones antes de ingresar y tomar las medidas de seguridad necesarias durante el recorrido.

 

 

El registro es obligatorio

Para ingresar al ANPRALE es obligatorio realizar previamente el registro de visitantes a través del sitio oficial del área. El trámite permite contar con información sobre las personas que ingresan y contribuye a mejorar las condiciones de prevención y respuesta ante eventuales situaciones de emergencia.

 

Registro oficial para visitar el ANPRALE

 

Además, se solicita respetar las indicaciones de los Guardas Ambientales y circular únicamente por los senderos habilitados.

 

 

Qué tener en cuenta antes de ingresar

Desde el organismo recomendaron llevar el equipamiento adecuado y prestar especial atención a los cambios meteorológicos que pueden producirse en la montaña.

 

La reapertura permite retomar las visitas, aunque las condiciones propias de un entorno agreste hacen necesario mantener las precauciones durante toda la salida.

 

El ANPRALE es uno de los espacios naturales protegidos de Río Negro y su apertura busca compatibilizar el uso público con el cuidado del ambiente y la seguridad de quienes lo recorren.

 

 

O.P.

 

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