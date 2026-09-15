°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 15 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Santiago MaldonadoBinocularesMatias SantanaFalso testimonioCaso Maldonado
15 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Caso Maldonado: procesamiento por falso testimonio

La Justicia Federal procesó y embargó por 3,5 millones de pesos a Matías Santana por falso testimonio agravado en la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

De acuerdo con las actuaciones judiciales a las que se tuvo acceso, la Justicia Federal dispuso el procesamiento de Matías Daniel Santana en el marco del expediente que investiga presunto falso testimonio agravado vinculado a la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

 

Según consta en el fallo emitido por la jueza federal Eva Parcio de Seleme, la resolución incluye además un embargo sobre los bienes del imputado hasta cubrir la suma de 3.500.000 pesos, junto con la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la obligación de mantenerse sujeto al proceso administrativo y legal correspondiente.

 

 

 

La imputación señalada en el texto judicial se fundamenta en las declaraciones brindadas por Santana en 2017. En aquel testimonio incorporado al expediente, el declarante afirmó haber presenciado, mediante la utilización de binoculares y desde una posición elevada a caballo, la presunta detención y traslado de Santiago Maldonado por parte de efectivos de la Gendarmería Nacional en la zona de Cushamen.

 

De acuerdo con los argumentos expuestos en la resolución de la jueza, las pericias forenses practicadas en el expediente principal determinaron que la causa del deceso de Maldonado fue ahogamiento en las aguas del río Chubut. Ante ello, la magistrada consideró que existen elementos suficientes en la causa para sostener de manera provisoria que los dichos vertidos en aquella declaración testimonial no se correspondieron con la realidad de los hechos, dando inicio formal al procesamiento del imputado.

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La película rodada en Esquel que llegó a Prime Video y se expande por el mundo
2
 ¿Reconocés el lugar? El Archivo Histórico de Esquel necesita ayuda para identificar un paisaje de otra época
3
 Atención Comarca Andina: habrá un apagón general
4
 La rotura de un caño afecta el suministro de agua en algunas zonas de Esquel
5
 Trevelin hizo historia en el Eisteddfod de la Juventud en Gaiman
1
 Allanaron la casa de L-Gante: qué encontraron durante los operativos
2
 Control del estrés: dictarán un taller gratuito durante tres días en Esquel
3
 Chubut: confirmaron una condena de 11 años de prisión por abuso sexual
4
 Milei enfrenta un nuevo dato negativo: el 58% desaprueba su gestión, según una encuesta
5
 El sueño mundial de Tahiel nació en El Hoyo y ahora necesita ayuda para llegar a Egipto
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -