Caso Maldonado: procesamiento por falso testimonio

De acuerdo con las actuaciones judiciales a las que se tuvo acceso, la Justicia Federal dispuso el procesamiento de Matías Daniel Santana en el marco del expediente que investiga presunto falso testimonio agravado vinculado a la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

Según consta en el fallo emitido por la jueza federal Eva Parcio de Seleme, la resolución incluye además un embargo sobre los bienes del imputado hasta cubrir la suma de 3.500.000 pesos, junto con la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la obligación de mantenerse sujeto al proceso administrativo y legal correspondiente.

La imputación señalada en el texto judicial se fundamenta en las declaraciones brindadas por Santana en 2017. En aquel testimonio incorporado al expediente, el declarante afirmó haber presenciado, mediante la utilización de binoculares y desde una posición elevada a caballo, la presunta detención y traslado de Santiago Maldonado por parte de efectivos de la Gendarmería Nacional en la zona de Cushamen.

De acuerdo con los argumentos expuestos en la resolución de la jueza, las pericias forenses practicadas en el expediente principal determinaron que la causa del deceso de Maldonado fue ahogamiento en las aguas del río Chubut. Ante ello, la magistrada consideró que existen elementos suficientes en la causa para sostener de manera provisoria que los dichos vertidos en aquella declaración testimonial no se correspondieron con la realidad de los hechos, dando inicio formal al procesamiento del imputado.