Residuos en la ruta: continúan las inspecciones ambientales

Mariana López Rey, del área de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), se refirió a los elementos hallados en la ruta camino a Gualjaina y cómo deben ser tratados ese tipo de desechos.

“Nuestro relleno sanitario y la gestión de residuos de Esquel no trabaja con residuos peligrosos. La gestión de los residuos peligrosos se rige por norma nacional, que es la 24.051, a la cual adhiere el gobierno de la provincia. Pero no es una gestión municipal", aclaró.

Sobre el hallazgo, se procede en ese marco: "El que genera residuos peligrosos en la ciudad es que él sea un taller mecánico, un lubricentro, lo mismo sucede con los patológicos, debe inscribirse en el registro de la provincia, que es un trámite online, disponer del sitio adecuado para la disposición inicial y segura de los residuos, que está todo en la norma, se trabaja con los transportistas habilitados en el registro de la provincia. No tiene intervención el municipio de Esquel, mucho menos GIRSU, en la gestión de los residuos peligrosos”, explicó.

La investigación en este caso puntual: “Esto que se detectó eran filtros de aceite y gasoil de, aparentemente, un taller o lubricentro que trabaja con vehículos pesados, porque había muchos filtros de camión y de camioneta. No se sabe de dónde provienen, por qué estaban en cercanías de, bueno, en cruce con Gualjaina. No se sabe si son de Esquel, no se sabe si son de Trevelin, no se sabe si son de la provincia de Chubut, no se sabe dónde vinieron. Aún eso todo lo investiga la Secretaría de Ambiente de provincia”, indicó.

GIRSU brindó soporte operativo: "Lo único que hicimos fue dar soporte operativo, se retiraron los filtros, se retiró, removió, removieron más o menos 20 centímetros de suelo, que era lo que estaba afectado con aceite, y están dispuestos en zonas seguras en la planta, esperando el retiro, que entiendo que es o esta semana o la próxima. Eso es lo que lo gestiona toda provincia”, detalló.

La inspección posterior y los controles en estos casos: “Ahí interviene el grupo de inspectores ambientales, que depende de Secretaría de Gobierno. La delegación que tenemos, que está en Trevelin, de la Secretaría de Ambiente de provincia, hace los controles, generalmente aquellos que están inscritos. En Esquel tenemos talleres y lubricentros que están inscritos como generadores, pero después hay que inspeccionar”.

SL