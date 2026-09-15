Rawson: Torres anunció nuevas viviendas

El mandatario participó junto al intendente Damián Biss de la celebración por los 161 años de la capital provincial. Durante el acto, destacó el avance de proyectos estratégicos para la ciudad y el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio para seguir dando respuestas concretas a los vecinos.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este martes junto al intendente de Rawson, Damián Biss, el acto central por el 161° aniversario de la capital provincial. Durante la ceremonia, realizada en la histórica Capilla Berwyn, el Gobierno Provincial y el Municipio firmaron convenios para construir nuevas viviendas, fortalecer infraestructura social y potenciar el desarrollo turístico de la localidad.

Torres destacó el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio para llevar soluciones y obras que impacten directamente en la calidad de vida de los vecinos de la capital. “En estos momentos difíciles, los chubutenses necesitan que estemos juntos, espalda con espalda. Tenemos la responsabilidad de juntarnos, ponernos de acuerdo y brindar soluciones”, expresó el mandatario.

El Gobernador remarcó que, gracias a las gestiones realizadas ante el Ejecutivo Nacional, Chubut logró cancelar la totalidad de la deuda que mantenía con Nación y avanzar, al mismo tiempo, con obras fundamentales para el desarrollo de la provincia, como la autovía Rawson-Trelew, actualmente en proceso de licitación tras la apertura de sobres realizada la semana pasada.

Asimismo, puso en valor distintas obras que generan un beneficio directo para la capital provincial, entre ellas el dragado del Puerto Rawson, la defensa costera de Playa Unión, la nueva planta potabilizadora, la Subestación Eléctrica del Hospital Santa Teresita y el nuevo gimnasio municipal.

“Hoy somos un ejemplo de superación. Inflemos el pecho, con la frente en alto y para adelante, porque Rawson y la provincia del Chubut pueden y van a dar mucho más”, concluyó Torres.

Por su parte, Biss señaló: “Rawson no es solamente el lugar donde vivimos: es nuestra casa, es nuestra historia, es nuestra identidad; es el lugar que eligieron nuestros padres, donde viven nuestros hijos y donde queremos construir nuestro futuro. Hoy, 161 años después, nuestra responsabilidad es estar a la altura de quienes hicieron esta ciudad grande: una ciudad orgullosa de su historia, de su gente y de ser la capital de Chubut”.

La celebración contó con la presencia del vicegobernador Gustavo Menna; el ministro de Educación, José Luis Punta; la secretaria General de Gobierno, Macarena Acuipil; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; el secretario de Pesca, Diego Brandán; el secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera; el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de Chubut, Pablo Asnaghi; la subsecretaria de Turismo, Magalí Volpi; el subsecretario de Recursos, Apoyo y Servicios Auxiliares, Leandro Espinosa; la subsecretaria de Gobierno, Agustina Morales; la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Sarli; el subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez; el presidente del Concejo Deliberante de Rawson, Dulio Monti; el administrador del Instituto Provincial del Agua, Esteban Parra; diputados provinciales, concejales y funcionarios provinciales y municipales.

Nuevas viviendas, obras y desarrollo turístico

Uno de los principales anuncios de la jornada fue la firma del Convenio Marco de Cooperación para la Construcción de Viviendas, mediante el cual el Gobierno del Chubut y la Municipalidad de Rawson avanzarán conjuntamente con la ejecución de 20 nuevas unidades habitacionales destinadas a familias de la ciudad.

El acuerdo fue suscripto por Torres, Biss y Tórtola, y se enmarca en el Plan Galina, que contempla más de 200 obras de infraestructura en todo el territorio provincial.

También se firmó un convenio por el cual el Gobierno del Chubut aportará los fondos para ejecutar la refacción y ampliación del Centro de Acción Familiar Ruca Cumelén, un espacio que desde hace décadas acompaña y contiene a niños y niñas de Rawson.

Asimismo, Provincia y Municipio suscribieron el Convenio Marco de Colaboración Institucional para implementar en la ciudad el programa provincial Chubut Innova Turismo, orientado a fortalecer la gestión turística local mediante capacitaciones, herramientas de transformación digital, innovación y acciones de promoción del destino.

Reconocimiento a instituciones de la capital provincial

Como parte de la celebración, el Gobierno Provincial y la Municipalidad reconocieron a instituciones que forman parte de la historia y la identidad de Rawson.

Entre ellas, la Escuela N° 4 “General Don José de San Martín”, que celebra 144 años de trayectoria; Canal 7, por sus 51 años; FM Bahía Engaño, al cumplirse 38 años de su creación; y la Banda de Música de la Policía del Chubut, que alcanza siete décadas de historia y servicio a la comunidad.

En representación de la Banda de Música fueron reconocidos uno de sus fundadores, el maestro Rodolfo Buján, y su director, inspector Darío Quintraman. Por FM Bahía Engaño recibieron la distinción Aldo Vega y Silvio Vega, mientras que por la Escuela N° 4 fue reconocida su directora, Carina Cancho.

La ceremonia incluyó además una ofrenda floral en homenaje a los fundadores de Rawson y a Guillermo Rawson, impulsor de la colonia, en el marco de una celebración que recordó los orígenes de la ciudad, fundada el 15 de septiembre de 1865 sobre la margen norte del río Chubut.