Japón superó las 100.000 personas de más de 100 años: ¿Cuál es el secreto de la longevidad?

Japón registró por primera vez en su historia más de 100.000 personas de 100 años o más. Según el relevamiento difundido este martes por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, al 1 de septiembre había 107.677 habitantes centenarios, lo que representa un aumento de casi 8.000 personas en comparación con el año anterior.

Del total, 94.298 son mujeres, equivalentes al 88%. La cifra se conoce en un contexto de envejecimiento sostenido de la población japonesa, cuya edad promedio es de 49,9 años.

La cantidad de personas centenarias sigue en aumento

El informe oficial muestra que la cantidad de personas de 100 años o más continúa creciendo en Japón. El país mantiene desde hace años una de las mayores expectativas de vida del mundo, con un promedio de 84 años en 2024, de acuerdo con datos del Banco Mundial.

El ministro de Salud, Kenichiro Ueno, consideró positivo que tantas personas puedan mantenerse activas y saludables durante un período tan prolongado.

Entre los factores vinculados con la longevidad se mencionan la alimentación, los hábitos de vida y el acceso a un sistema sanitario desarrollado. Sin embargo, el aumento de la población de mayor edad también plantea desafíos para el sistema previsional, la atención médica y el mercado laboral.

Una población cada vez más envejecida

Japón es considerado el segundo país con mayor proporción de población envejecida, después de Mónaco, según el Banco Mundial.

Al mismo tiempo, el país atraviesa una fuerte caída de la natalidad. Las cifras difundidas en junio mostraron que la tasa de fertilidad alcanzó el año pasado su nivel más bajo desde que existen registros.

La combinación de una mayor longevidad y menos nacimientos provoca una reducción sostenida de la población total, que ronda los 123 millones de habitantes. También genera dificultades para cubrir puestos de trabajo, aumenta la presión sobre los gastos de seguridad social y reduce la cantidad de personas en edad laboral.

El récord de personas centenarias refleja, así, una de las caras de la transformación demográfica que atraviesa Japón. Mientras más habitantes llegan a edades avanzadas, el país busca respuestas frente a una población que envejece y disminuye.

O.P.