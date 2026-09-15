La pobreza volvió a subir y ya alcanzaría a 15,1 millones de personas

La pobreza en Argentina habría vuelto a crecer durante los primeros seis meses de 2026, después de tres períodos consecutivos de descenso. La estimación ubica en 15,1 millones la cantidad de personas que estarían bajo la línea de pobreza.

El cálculo representa un incremento de aproximadamente 1,7 millones de personas respecto del semestre anterior y marcaría un cambio en la tendencia que había mostrado el indicador durante los últimos períodos.

El deterioro ya había comenzado a advertirse hacia el cierre de 2025 y se habría profundizado durante la primera mitad de este año. De esta manera, entre octubre de 2025 y junio de 2026, la cantidad de personas en situación de pobreza habría aumentado en unos 2,9 millones.

La evolución también aparece reflejada en otras mediciones privadas. El nowcast de pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella proyectó una tasa del 31,6% para el primer semestre de 2026, el mismo porcentaje registrado durante igual período del año pasado y por encima del 28,2% correspondiente a la segunda mitad de 2025.

Por su parte, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina estimó que la pobreza alcanzó el 30% durante los primeros tres meses de 2026.

El dato oficial será publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el próximo jueves 24 de septiembre. Allí se conocerá la cifra definitiva correspondiente al primer semestre del año.

Las últimas estadísticas oficiales señalaron que Argentina cerró 2025 con una pobreza del 28,2%, equivalente a unos 8,5 millones de personas. Durante el primer semestre de ese año, el indicador había sido del 31,6%, mientras que a fines de 2023 alcanzaba el 41,7%.

AMD